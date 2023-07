El municipi des Mercadal ja té conformada la seva Junta de Caixers per al bienni 2023-2024. Després de les darreres eleccions celebrades el 28 de maig, ha arribat l’hora de canviar la Junta de Caixers després d’haver viscut el que ha estat el bienni més llarg de tots.

Cal recordar que la pandèmia de covid-19 va obligar l’any 2020 la junta de protocols a prorrogar el bienni fins al darrer any de mandat, el 2022.

Amb un 2020 i un 2021 totalment en blanc per culpa de la pandèmia, el caixer batle, Jordi Pons Burillo; la caixera casada, Lena Taltavull; el caixer capellà, Joan Camps; el caixer pagès, Toni Bosch; el caixer fadrí, Marc Pons, i el fabioler Francesc Gomila van poder gaudir finalment d’un bienni una mica estrany. Van sortir a qualcar el 2019 i finalment, també l’any passat, quan les restriccions sociosanitàries van desaparèixer per complet i es va poder tornar a gaudir de la festa.

Una Junta pràcticament nova

Per a estrenar el bienni 2023-2024, el recentment anomenat regidor de festes, Tóbal Pons Sintes, serà qui presideixi una Junta de Caixers amb moltíssims noms nous.

El mateix caixer batle, Tóbal Pons, esdevé un dels més joves que es recorda a les festes de Sant Martí. Amb tan sols 25 anys, i a punt de fer-ne 26 al mes de setembre, liderarà a tota una Junta de Caixers. Ell mateix ha estat l’encarregat de triar a la resta de membres que l’acompanyaran durant la qualcada que sortirà pel poble des Mercadal.

Francesc Gomila repeteix com a fabioler i amb aquesta ja seran tretze les vegades que hagi sortit a les festes des Mercadal. És l’únic membre que queda vigent de l’anterior Junta de Caixers. Després, Raquel Lozano, complirà onze anys sortint a la qualcada. Això sí, aquesta vegada s’estrenarà en qualitat de caixera fadrina.

Per la seva part, la figura de caixer casat recau en mans de Frans Triay, qui d’aquesta manera sumarà tretze anys sortint a la qualcada de Sant Martí.

A continuació, la veterania l’aporta el nou caixer pagès: Jordi Pons Marquès. I és que d’aquesta forma suma un total de trenta vegades sortint a Sant Martí. En darrer lloc apareix Joan Tutzó, qui s’estrenarà com a capellana de la Junta.

El debut del batle Joan Palliser

Després de tretze anys, serà la primera vegada que l’històric batle mercadalenc, Xisco Ametller, no donarà l’inici de les festes al fabioler, motiu pel qual el caixer batle ha volgut agrair per «tota la feina» que ha fet al llarg de tots aquests anys.

Cal recordar que l’any passat només va poder participar a petits actes puntuals, ja que encara s’estava recuperant d’una delicada situació de salut arran de la covid. Enguany, serà el torn per primera vegada per a Joan Palliser, recentment anomenat com a batle del municipi.