Les festes patronals són per compartir amb família i amics. D’aquesta manera, tot es queda a casa. Aquest sentiment serà el que envaeixi d’una forma encara més especial que a la resta de mercadalencs i mercadalenques al nou caixer batle, Tóbal Pons.

Justament resulta que la darrera caixera batlessa tan jove a les festes de Sant Martí va ser Regina Sintes, cosina de Tóbal, que va presidir la Junta del bienni 2015-2016 amb 27 anys. No obstant això, ella s’havia iniciat en el món de l’equitació amb només dotze anys. A més, això li va permetre comptar a posteriori amb una llarga experiència com a membre de la qualcada a les festes des Mercadal: va debutar l’any 2007 i ja al bienni 2009-2010 va formar part de la Junta de Caixers, ocupant el càrrec de caixera fadrina.

Un jovençà total

En el cas del flamant nou caixer batle, la seva introducció en el món de l’equitació ha arribat un poc més tard. Més concretament, el passat dia 20 de juny, quan es va iniciar en les seves primeres classes. Mai havia pujat dalt un cavall, per la qual cosa la seva primera qualcada serà un repte doble: debutar com a cavaller a les festes i presidir la Junta de Caixers.

Per si fos poca cosa, també cal destacar que quan era petit era al·lèrgic a aquest animal: «Ho passava un poc malament, però em vaig sotmetre a un tractament de cinc anys i ara està tot bé, no hi ha cap problema», indica tranquil·litzador.

Per a Tóbal, presidir la qualcada suposa «una mescla de moltes coses»: «Suposa molt d’orgull, de satisfacció i d’emoció per jo, però també per a la meva família», reconeix.

I és que la família de Tóbal té una llarga tradició vinculada als cavalls des de molt abans de la seva cosina Regina. «Tota la meva família ha estat cavallera i presidir la qualcada d’enguany significa tornar al lligam de tot allò que he rebut de tants anys. A més, el meu avi Diego acostumava a sortir com a cavaller a les festes de Sant Joan. Ara ja fa quatre anys que va morir i ell és la vertadera raó que m’ha motivat a sortir enguany. Estic segur que la meva àvia ho gaudirà molt», assenyala emocionat.

Recomanacions dels veterans

Al tractar-se d’un esdeveniment completament nou per a ell, Tóbal confessa que ha rebut el consell del seu antecessor en el càrrec, Jordi Pons: «Sí, he xerrat amb ell. Em va dir que així com vagi, sobretot gaudeixi, encara que també m’ha avançat que molt segurament el segon any serà molt millor que aquest primer», confessa.

Si hi hagués qualsevol dificultat, Tóbal podrà recórrer sense cap mena de problema al seu home de confiança: el caixer casat, Frans Triay.

Es tracta d’una figura molt important i necessària per al caixer batle per la seva experiència. «És qui em guiaria a la festa en cas que hi hagi qualsevol imprevist i tenc total confiança en ell», afirma.

Sempre hi ha nervis quan fas una cosa per primera vegada. Entre dur «tots els temes de l’Ajuntament» i «practicar amb el cavall matí i vespre», Tóbal confessa que aquests dies previs sí que té nervis. Per una altra banda, està calmat perquè el seu cavall és «bastant tranquil» i «molt dòcil». Tanmateix, encara ha d’intensificar «un poc més» l’entrenament aquesta setmana per arribar a Sant Martí en les millors condicions possibles.

Finalment, el seu desig per a aquestes festes és que regni el «respecte»: «És a dir, que la gent respecti tant la Junta de Caixers, com els animals i la resta de la qualcada. S’ha de respectar la festa», sentencia Tóbal, incidint en el fet que hi hagi «consciència» respecte al consum d’alcohol.