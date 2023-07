L’alcalde de Ferreries, Pedro Pons, ha fet públic aquest dijous qui serà el caixer batle per les festes de Sant Bartomeu 2023. Es tracta de Ramón Sintes Villalonga (Ferreries, 1991), que en el nou mandat municipal exerceix com a regidor de Festes, Promoció i Desenvolupament Econòmic, entre altres àrees.

«Representar a la màxima autoritat a la qualcada és tot un orgull», ha explicat Ramón Sintes en la seva primera valoració, «a diferència d'altres pobles aquí a Ferreries s'ha de ser part de l'Ajuntament per poder ser caixer batle, un afegit que fa que valori més encara ser-ho enguany».

«Aquests dies que ja estem posant fil a l'agulla per poder preparar unes festes segures i ordenades, som més conscient que mai que tant Ferreries com Sant Bartomeu ho fem entre tots», ha explicat el regidor, «és la nostra festa i l'hem de viure i respectar tal com mereix».

En l’àmbit personal, Ramón Sintes explica que farà partíceps a la família, els amics i la gent propera per «compartir l’experiència i així gaudir-la en companyia».