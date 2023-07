L’oliaigua protagonitza el cupó de l’ONCE del pròxim dimecres dia 2 d’agost. Cinc milions de cupons difondran aquesta sopa tradicional de la cuina de Menorca. El referit cupó s'ha presentat aquest dimecres pel director de l’Agència de l’ONCE a Menorca, Higinio Sanchís, i la consellera d’Economia i Serveis Generals Maria Antònia Taltavull.

L’oliaigua és una sopa tradicional menorquina, fàcil i ràpida de preparar i, sobretot, molt econòmica. Els ingredients principals són les verdures de l’horta. De fet, és un plat que sorgeix de la pagesia menorquina per aprofitar els productes de l’hort a l’estiu i també per aprofitar les sobres de pa dur. És un plat d´aprofitament en tota regla.

L’oliaigua se serveix amb diferents guarnicions com figues, meló o trossos de pa, també anomenat pa de sopes. Es pot consumir freda o calenta segons l’estació de l’any. La seva recepta consisteix a abocar una mica d’oli dins un tià i, una vegada calent, preparar un sofregit amb ceba, alls, julivert, pebrot verd, tomàtics madurs, sal i sucre. Es cuina a foc lent i no cal que l’aigua arribi al punt d’ebullició. El sabor és intens i potent, ja que els ingredients no es trituren.