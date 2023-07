L’encisadora nit amb candela del passat dijous -que es repetirà el 17 i el 31 d’agost- al centre històric d’Alaior il·luminat només amb espelmes i amb música en viu a cinc racons, obrí el programa de festes de Sant Llorenç 2023 a Alaior, on els propers 11, 12, 13 i 14 d’agost seran els dies grans.

José Luís Benejam, batle, i Eva Petrus, regidora de cultura, festes, fires i mercats presentaren aquest divendres les prop de 80 activitats, entre les que destaquen les protagonitzades per cavalls i els moments més emotius pels alaiorencs com els primers sons del fabiol o l’homenatge a Toni Sintes, empresari alaiorenc jubilat.

El programa, en paraules de Benejam «és per a tothom, persones de totes les edats, locals i turistes». Les activitats «estan preparades amb carinyo i intensitat» expressa el batle.

Amb més de 20 espectacles musicals, una dotzena d’activitats esportives, el parc d’atraccions a la zona escolar, una altre desena d’exposicions i presentacions d’art, cinema i literatura l’oferta dona per escollir i molt, fins el dilluns 14 d’agost.

Gloriós Sant Llorenç

Benejam indica que del que es tracta és de «celebrar el gloriós Sant Llorenç», unes festes «molt importants pels alaiorencs i també per la resta de menorquins i balears, pel seu nivell». El batle agraeix la feina feta per l’Àrea de Cultura així com per les entitats, associacions, gent del poble que col·labora i els cosssos de seguretat.