Després de la treva nocturna per descansar i agafar forces per poder envestir la segona jornada de les festes de Sant Cristòfol de ses Corregudes, excepte aquells que van tenir el coratge de fer nit seca, ahir al voltant de les 8 del matí la Banda de Música des Migjorn Gran va recórrer els carrers del poble interpretant la diana florejada i donant pas a un nou dia de festa.

Una hora més tard, es va fer el protocol·lari replec de la qualcada encapçalat pel fabioler Isaac Moll per anar incorporant els trenta-sis caixers i cavallers que, de després d’haver fet una volta pel poble, van deixar els cavalls al Saló Verd per anar a peu fins a l’església per assistir a la missa solemne de caixers que va ser oficiada pel caixer capellà Llorenç Sales. En el transcurs de l’acte religiós, i seguint els protocols de la festa, els quatre cavallers de més edat van repartir l’aigua-ros entre els presents a la missa, un altre element simbòlic de la festa.

El rellotge marcava les 11.35 hores quan de l’església van sortir el fabioler sonant el tambor i el fabiol seguit dels caixers, cavallers, autoritats i convidats. A la placeta del temple i de les cases consistorials hi havia un bon nombre de persones esperant el final de l’acte religiós, altres conversant i contant anècdotes del vespre anterior, i alguns turistes estrangers encuriosits per l’escena i l’ambient de festa.

Els membres de la qualcada es van dirigir cap al Saló Verd per recollir els seus cavalls i seguidament fer un parell de voltes muntant pel poble. Mentrestant, la gent esperava l’inici del segon i darrer jaleo, alguns estalonats a ombra als enfronts de les cases amb el botilet d’aigua o el got de cervesa o de pomada, altres asseguts a l’entrada de ca seva i molts també a l’interior dels bars bevent i cantant.

A les 12.07 hores, la banda de música dirigida per Tomàs Roselló va començar a sonar la música del jaleo en una plaça plena de gent, la majoria protegint-se del sol gràcies a l’enorme tendal col·locat entre els edificis i altres aguantant estoicament els rajos de l’astre. Tot i que semblava que a la placeta no hi cabia ni una persona més, no n’hi havia tantes com en el jaleo del dia abans, «devora ahir sembla que no hi ha ningú», comentava una jove cavallera a una altra quan havien sortit de la placeta.

Ahir matí també va ser un diumenge de ventalls per combatre la calor pròpia del mes de juliol, com va recordar un dels cavallers esperant damunt el seu cavall per entrar al jaleo, amb els regalims de suor per la cara, a un company de la qualcada, «açò és cosa des temps». Després de les tres voltes del jaleo, els membres de la corporació municipal van entregar les canyes verdes als caixers i cavallers, que van donar tres voltes més pels carrers del poble, per anar a continuació a la beguda popular al Saló Verd. Després de la beguda, els membres de la qualcada van acompanyar en formació als caixers batle i capellà fins als seus respectius domicilis, dissolvent la qualcada, amb el posterior repartiment de l’aigua-ros per les cases del poble.

Normalitat

Les festes de Sant Cristòfol d’enguany han transcorregut amb normalitat, havent fet la Creu Roja 14 assistències el dissabte i 10 ahir per incidències lleus, petites cures, sense haver realitzat cap trasllat en ambulància.