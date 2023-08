Els alaiorencs solen dir que les festes de Sant Llorenç comencen amb els primers sons de tambor i fabiol que el fabioler emet just després del pregó. Però qui ahir va assistir a la presentació de la revista, segurament va sentir que les festes són més a prop que mai. La dolça melodia que va deixar anar Lito Vinent Riudavets en acabar l’acte va ser, sens dubte, el primer tast festiu.

El Centre Cultural Convent de Sant Diego fou l’escenari escollit per a la presentació de la revista que edita «Es Diari» i que es pot adquirir a partir d’avui. L’acte va acollir una nodrida representació institucional del poble, a més d’un bon grapat de protagonistes de la revista, i també alaiorencs que desitjaven fullejar emoció, llegir aquella essència que fa poble i, en especial, començar a ensumar la festa. També hi van assistir els membres de la Junta de Caixers (a excepció del caixer capellà Joan Camps qui és a Lisboa a la Jornada Mundial de la Joventut) qui té un paper i un pes important en aquesta publicació.

El batle José Luis Benejam va assenyalar que «actes com els d’avui (per ahir) ens recorden que som a prop d’encetar les festes, els dies grans de la celebració». És, apuntà, «una il·lusió conèixer els continguts que any rere any omplen aquestes pàgines festives», amb elements de la cultura i la tradició que hi queden ben reflectits.

L’autor de la portada, Tiago Reurer, amb l’obra. | Katerina Pu

Per la seva banda, l’editor d’«Es Diari», Josep Pons Fraga, va destacar la participació que fa el rotatiu «en aquesta gran celebració festiva, cultural, religiosa i de vivències compartides». Després de repassar els reportatges, Pons Fraga va agrair els col·laboradors la seva participació, i també a les empreses, indústries, entitats i administracions que donen suport a la publicació. Així mateix, va verbalitzar el desig de què els lectors trobin en aquestes pàgines «el sentit, l’ànima, la història i la vigència d’aquesta festa antiga, amb tradicions d’arrel cristiana viscudes i transmeses durant generacions». Va apuntar a «la identitat i la força d’un poble amb batec viu que sap fer festa» i va concloure el seu parlament reproduint el poema que el dissenyador gràfic Tiago Reurer ha creat i que es fusiona amb la portada.

Per la seva banda, el director d’«Es Diari», Josep Bagur, va destacar la qualitat de la feina periodística de Mercè Pons i de la fotògrafa Gemma Andreu, així com de l’equip de publicitat i d’impremta. «Les pàgines expressen la seva motivació i bon gust». També presentà la portada de Tiago Reurer, de qui va comentar la seva antiga i constant relació amb «Es Diari», així com l’estimació heretada per la festa i el seu compromís amb la cultura, «que li ve d’arrel».

Membres de la Junta de Caixers, el batle, el pregoner, l’autor de la portada i representants «des Diari». | Katerina Pu

El dissenyador gràfic Tiago Reurer va explicar que la portada, que fuig de qualsevol identificació, vol ser «un homenatge al cavall, el gran oblidat de la celebració», aquella que es viu entre caixers, gin i amistats, però també amb cavalls.

L’esdeveniment va servir perquè l’Ajuntament lliurés un diploma a la guanyadora del concurs per il·lustrar el programa de les festes i que enguany ha recaigut en Itziar Mañá. Com va dir el batle, «això ja fa color de festes».