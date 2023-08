Durant tot el mes d’agost i fins el 4 de setembre es pot visitar a Ciutadella l’exposició «Nanocosmos. La realitat oculta a l’ull humà» de grans micrografies de l’artista Michael Benson (Múnic, 1962) amb espectaculars detalls de la natura. Una combinació fascinant entre biologia i art d’avantguarda.

La mostra de la Fundació «la Caixa» instal·lada a l’aire lliure a la plaça Almirall Farragut, junt a la torre de Sant Nicolau, davant la mar, compta amb 36 imatges en blanc i negre que permeten veure el que és invisible per l’ull humà com l’estructura, les parts i els detalls microscòpics de l’espiritrompa d’una papallona o l’ala d’una libèl·lula.

Benson, escriptor, artista i cineasta, ha realitzat el treball amb l’ajuda de microscopis electrònics de rastreig del Canadian Museum of Nature. Així el que veiem no són fotografies passades a blanc i negre sinó micrografies realitzades amb microscopi electrònic de rastreig que fa servir electrons i no fotons, que són capaços de representar molt més els més ínfims detalls.

L’exposició, de visita gratuïta, es va inaugurar el dilluns amb l’alcaldessa de Ciutadella, Juana Mari Pons; la delegada a Balears de la Fundació «la Caixa», Marta Llompart; el director d’oficina de Ciutadella, Francesc Febrer, i el comissari de l’exposició, Rubén Duro.

Instal·lació

La mostra gràfica «a la vora de la mar» com detalla el comissari de l’exposició Rubén Duro, està en un emplaçament molt adequat, «perquè molts dels organismes que veiem en l’exposició són organismes marins». A més, les imatges reproduïdes en grans dimensions, uns tres metres quadrats, estan retroil·luminades i es contemplen molt bé, de dia, i sobretot de nit. També hi ha un vídeo en què el propi artista Michael Benson comenta el procés de realització i selecció de les imatges.

Micrografia

La tècnica utilitzada per a crear les micrografies és el microscopi electrònic de rastreig, que utilitza un feix de electrons, amb una longitud d’ona diferent dels fotons que s’usen en fotografia, encara que sense colors. De fet, a vegades les micrografies s’acoloreixen a posteriori però en aquesta mostra l’autor, Benson, les ha editat sense acolorir-les.

Alguna de les imatges en què es veu el cap d’una abella o el detall de la punta de la probòscide d’un mosquit és la unió de moltes imatges per aconseguir encara més detall del volum a l’escala nano d’aquests organismes com algues, plàncton, altres espècies de flora i fauna o un floc de neu.

El més espectacular no és tant el petit volum dels organismes que es veuen, com el detall de les seves estructures, aconseguit amb la microscòpia electrònica d’escombratge com destaca Rubén Duro, comissari.