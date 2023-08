La terrassa de l’Auditori de Ferreries va acollir, aquest dijous vespre, la presentació del programa de les festes de Sant Bartomeu, el qual inclou una seixantena d’activitats de naturalesa ben variada, dirigides a públics de totes les edats.

A part dels actes centrals dels dies grans de festa, els dies 23 i el 24, en el calendari festiu ferrerienc hi figuren actes com el pregó, que dia 22 protagonitzarà la família de Mobles Allés i esdeveniments com la inauguració de l’exposició dedicada al centenari del CE Ferreries (dijous, 17). També, la projecció de la pel·lícula «Sant Bartomeu antany» o el Ball des Caixers, que compleix 30 anys.

D’aquest àmbit, l’esportiu, hi ha un ranxo de propostes de moltes modalitats, des del pàdel fins a l’atletisme, passant pel futbol, la petanca, el windsurf, la cronoescalada, el tir al plat o els escacs.

La música també serà protagonista, amb actuacions al llarg de dues setmanes de cantants i grups com Georgina Masanés i Luis Souto (aquest divendres), The Binigaus Band (dissabte), No hi som tots i Tina Servera (dia 15), Duo Calypso (22), o Fraggels, Suc i Sopes i Blue Moon (dia 24), entre altres, com el concert líric que aquest diumenge tindrà lloc a l’Auditori (20.30 h).

Un intercanvi folklòric entre el GF Aires des Barranc d’Algendar i Artusu d’Astúries, els sopars a la fresca, l’enramada de carrers, una cantada itinerant, l’anunci del veredicte del XLIV Premi Sant Bartomeu de Pintura o el certamen de mostradors, completen el programa, editat en català, castellà, francès i anglès.