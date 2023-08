Don Felipe y doña Letizia, acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y por la reina emérita, doña Sofía, disfrutaron este jueves de una sesión nocturna de cine en Palma de Mallorca para ver la exitosa «Barbie» de Greta Gerwig en versión original. Se dejaron ver con naturalidad con un guiño a la moda menorquina incluido y pillaron a todos por sorpresa, porque se desconocía el destino en el que iban a pasar sus vacaciones privadas tras su estancia en la isla vecina.

La reaparición de la familia real en Palma de Mallorca revela que han decidido permanecer en el Palacio de Marivent para pasar unos días de descanso antes de retomar sus compromisos y obligaciones. Su agenda incluye planes tan familiares como el de ir al cine y sumarse a la tendencia «Barbie».

Para la ocasión, la reina Letizia vestía un dos piezas de camisa blanca y pantalón azul con acabado satinado y se enfundó unas estilosas abarcas menorquinas en ante de color marrón de la firma Ria Menorca, que se pueden comprar por 61,95 euros.

Imagen de las abarcas de ante marrón elegidas por la reina Letizia. Ria Menorca

La reina emérita, doña Sofía, optó por lucir un vestido de corte midi con estampado tropical color turquesa que también combinó con unas abarcas menorquinas de color blanco y con una ligera cuña de goma. Todo un guiño a la moda menorquina a la que la familia real ya nos tiene acostumbrados. No es la primera vez que lucen abarcas, prendas o complementos ‘made in Menorca’. A comienzos de junio, con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, doña Letizia incorporó a su ‘look’ un bolso artesanal menorquín de la firma Ansa per Ansa.

La reina emérita, doña Sofía, y la reina Letizia optaron por complementar sus 'looks' con unas abarcas menorquinas. Cati Cladera | Efe.

La única que decidió respetar el ‘dress-code’ no oficial para ir a ver la película «Barbie» fue la princesa de Asturias, Leonor. La heredera al trono seleccionó un vestido midi satinado de color rosa y unas alpargatas de cuña. La infanta Sofía optó por lucir un mono corto floral que combinó, también, con unas apargatas de cuña. Don Felipe destacó por un ‘look’ más serio, compuesto de camisa, vaqueros y bambas negras.