L'estiu avança, de fet ja esteim en la recta final, i el calendari de festes grans també. Aquest cap de setmana és el torn de Sant Lluís, on aquest dissabte, després d'uns dies de calor intens, s'ha pogut gaudir d'una primera jornada amb temperatures molt més suportables. El municipi de la zona de llevant s'ha lliurat a la festa conscient que calia aprofitar el moment, ja que les previsions per al diumenge no són favorables. Des del matí, el poble ha començat a agafar ambient amb l'animació de l'agrupació musical Bon Ball Tenim. D'altra banda, la Junta de Caixers ha passejat pel poble per desitjar bones festes a les diferents entitats del municipi i, de passada, repartir l'aigua-ros tradicional. Sant Lluís ha començat a agafar l'esperit festiu.

Després de descansar unes hores, a les quatre i mitja de la tarda, una dona acondicionava sota el sol la sorra davant de l'església, regant i rastrejant per al pas de la qualcada. Poc després, una trentena de gegants han pres el lloc anunciant que el gran moment s'apropava. Han participat el grup local, acompanyat d'altres colles de la zona (Llucmaçanes, Yurca de Maó, Alaior, Es Castell) i dues convidades de Mallorca (Pollença i Alcúdia). I per primera vegada, hem comptat amb la presència d'una agrupació de Madrid, la de Torrejón de Ardoz. Na Tecla, que enguany fa 25 anys, al capdavant de la desfilada de gegants | Katerina Pu Al ritme de diferents formacions musicals, una d'elles amb les gaites com a element principal, han desfilat pels carrers després que Jordi Orell interpretés el primer toc de fabiol després de rebre el permís per començar la festa de part de l'alcaldessa, Dolores Tronch. Com és costum, els dos han intercanviat uns discursos rimats que han conclòs amb la resposta de l'alcaldessa: «Sant Lluís té ganes de festa, ho tenim tot ben preparat (...) No esperem més, estimat fabioler, que comenci el replec». Noticias relacionadas Sant Lluís, pendent del mal temps: les carrosses podrien passar al dilluns Más noticias relacionadas I així, pocs minuts després (17:10 hores), Orell ha tornat al punt de partida acompanyat de la caixera fadrina, Sheila Busutil, per recollir de mans de l'alcaldessa la bandera de les festes i continuar amb els protocols. No obstant això, no ha estat una tasca fàcil, ja que la cavallera ha hagut d'intentar-ho fins a tres vegades davant dels nervis del seu cavall, per acabar regalant als presents uns quants salts que han estat ovacionats. El grup Sa Vessa mos fot ben berena mentre es celebren les completes | Katerina Pu Encara que en menor mesura, la tensió s'ha viscut de nou en el següent protocol, durant el lliurament del bastó de comandament al caixer batle, Tomás Rotger, l'encarregat de presidir una qualcada integrada per un total de 70 caixers i cavallers, amb una presència femenina important. El jaleo començà poc abans de les 9 de la nit | Katerina Pu Tots ells han desfilat pels carrers del centre del poble abans de desmuntar dels seus cavalls per dirigir-se a l'església i celebrar les completes, l'última parada abans de llançar-se al moment més esperat, que com sempre ha arribat acompanyat dels acords del Jaleo poc abans de les nou de la nit. Sant Lluís, pendent del mal temps: les carrosses podrien passar al dilluns Pel que fa als incidents, cal destacar que un cavall, mentre el seu cavaller estava a missa, s'ha escapat en direcció a Es Castell, però ha estat recuperat i retornat al poble sense que es produís cap accident.