Amb la finalitat d’allargar la temporada turística, la XXII edició de la Fira d’Artesania de Ferreries avança la seva celebració al pròxim cap de setmana del dissabte 30 de setembre i el diumenge 1 d’octubre.

Per a l’ocasió, l’Ajuntament ha apostat per realitzar un canvi respecte a l’estètica habitual, actualitzant la disposició dels artesans, eliminant la carpa gran i presentant una nova imatge de l’esdeveniment.

A la presentació duta a terme pel batle Pedro Pons, juntament amb el regidor de Promoció i Desenvolupament Econòmic, Ramón Sintes, i la directora insular de Turisme, Begoña Mercadal, es va explicar el nou format de la fira.

Aquesta tindrà 32 paradetes repartides per tota la plaça Espanya, acollint d’aquesta forma a artesans de tota mena: des de tèxtils o ceràmics fins a bijuters o torners passant per esparters, saboners, araders o ganiveters.

A més, per tal d’amenitzar els dos vespres, estan programades les actuacions musicals d’una sèrie de joves menorquins.

I és que, a part dels artesans participants, tots aquests assistents podran accedir amb el seu vehicle particular a l’aparcament habilitat pel Consistori per a aquest cap de setmana a la sortida cap es Migjorn, més concretament a la finca de Son Telm.

Així doncs, la Fira d’Artesania de Ferreries es presenta com una prova més del suport de les institucions cap al producte local artesà, servint com a nexe d’unió per englobar a aquests professionals.

En aquesta mateixa línia, la corporació municipal recalca la importància d’ajudar al teixit artesanal de l’Illa de la mateixa manera que es fa amb el producte alimentari de quilòmetre zero.