RTVE Catalunya ha dedicat a Menorca el darrer capítol del programa 'La recepta perduda', emès el passat diumenge. Ho ha fet de la mà de l'actriu catalana Sílvia Abril, qui s'ha desplaçat a Ciutadella per conèixer la gastronomia menorquina en general i la caldereta de llagosta en particular.

📢 Ja tens disponible a https://t.co/1YdTBppCwn l'últim capítol de #LaReceptaPerduda.



👉 @silviabril arriba a Menorca per degustar la caldereta de llagosta, el gran reclam gastronòmic de l'illa, així com els seus saborosos formatges i la seva mel.https://t.co/7PtDEY5BnV — RTVE Catalunya (@RTVECatalunya) October 22, 2023

Amb la llagosta i la cuina com a fil conductor, el capítol és una lloança a Menorca per la seva autenticitat. «En la de vegades que he estat a Menorca i mai m'havia fixat en l'enorme autenticitat que encara conserva. Estem tan obsessionats en les seves platges que no ens adonem de tot els que ens perdem», clama Sílvia Abril.

La presentadora catalana a Menorca coneix a na Matilde Marquès, amb la qui totes dues, i amb l'ajuda del seu marit, en Manolo, cuinaran una caldereta de llagosta. Abans, en el programa amb prop d'una hora de duració, expliquen com la caldereta de llagosta ha passat de ser un plat de subsistència a un reclam turístic. Però no només parlen de la llagosta, sinó també de la mel i del formatge de Menorca, així com dels pocs araders que hi queden, de la tradició gelatera i sucrera de Menorca, i de com perilla el futur del sector pesquer de Menorca i de la llagosta per culpa dels efectes del canvi climàtic, de la competència forana i de falta del relleu generacional.

Per fer aquest repàs Sílvia Abril parla amb gent del carrer sobre què pensen de tots aquests productes, i alhora entrevista el periodista i expert gastronòmic, Bep Al·lès, a més d'altres protagonistes com el pescador David Taberner, l'apicultor Antoni Anglada (Dolça Mar), els formatgers Coloma i Miquel de Torretrencadeta, l'arader Ovidi Pons, i els germans Jaume i Pere Sintes pels gelats de Can Sintes.