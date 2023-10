Amb el Claustre del Carme com a lloc de trobada, Maó ha estat la seu triada per a acollir les XXVII Jornades Estatals del Sector Apícola COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos). Començant avui i finalitzant el dilluns 29, la sala d’actes del Claustre congrega a diversos apicultors arribats de tota Espanya, des de Cantàbria fins a Andalusia. Tots estan interessats en acudir a aquesta sèrie de ponències. En elles poden conèixer de primera mà quina és la situació actual de la mel espanyola en el mercat internacional i quins recursos poden emprar per a intentar millorar el seu potencial.

Context complicat

Sent aquesta primera la jornada inaugural, el programa va obrir amb una intervenció de la tècnica d’apicultura de COAG, Iria Costela. Va explicar el difícil context en el qual es mouen els productors de mel espanyols, havent de fer front a rivals amb major capacitat d’exportació que donen sortida al seu producte a un preu que els nacionals no poden assumir pels costos de producció.

Així doncs, això acaba derivant en una situació perjudicial per al mateix consumidor, ja que les dades de 2022 recullen que fins a un 46% de la mel que entra a la Unió Europea és sospitosa de ser fraudulenta. L’exemple més clar d’això és la Xina, país que posa a la venda la seva mel a un preu mitjà d’1,72 euros/kg. Mentrestant, Espanya ven la seva producció a uns 7,21 euros/kg, el que es tradueix en un gran desequilibri molt difícil de sostenir econòmicament en el futur més pròxim.

La tècnica Iria Costela va explicar els principals problemes i fluxos d’exportacions de la mel | Gemma Andreu

És per aquest motiu que esdevé crucial crear estratègies al sector que es facin càrrec d’aquesta realitat estructural del mercat.

Per la seva banda, Portugal seria un cas del què es coneix com a triangulació. Encara que el país veí sigui l’origen principal de les importacions dels operadors espanyols al primer semestre de 2023 amb 6.000 tones de mel, la realitat és que aquestes estadístiques no són del tot certes.

«Gran part d’aquesta mel, en teoria portuguesa, arriba de la Xina a través del port atlàntic de la ciutat de Porto. En desplaçar-se cap a una ciutat espanyola com Salamanca, ja queda registrat com a exportació i mel portuguesa», lamenta el moderador Manuel Izquierdo.

Les jornades es fan al Claustre del Carme de Maó | Gemma Andreu

La realitat de Menorca

Per al responsable del sector apícola de COAG, Pedro Loscertales, és important portar aquestes jornades allà on hi hagi una representació del sector. «Encara que l’apicultura signifiqui un valor afegit molt petit al que seria l’agricultura i ramaderia de Balears, la nostra organització vol atracar-se al mitjà rural per augmentar-lo», assegura el responsable.

Tot i que el dibuix general del sector a Espanya sigui poc encoratjador, la realitat de Menorca és totalment diferent. «Les produccions a l’Illa es venen de manera directa al consumidor final, un procés que funciona molt bé. Mentrestant, a la península es venen a l’engròs, el qual funciona molt pitjor», indica Loscertales.

A més, el responsable també posa èmfasi en el bon aprofitament de la venda directa al turisme que rep Menorca, «un valor afegit» a la mel illenca i un ecosistema «molt difícil de traslladar» a la resta d’Espanya.