Fins a vint truites i disset postres es van presentar al quart Concurs Popular de Truites i Postres a benefici d’Aspanob, que es va celebrar dissabte vespre al Club Marítimo de Mahón. Certamen que, més enllà dels guanyadors, va ser un ‘èxit’ solidari envers els fillets que pateixen càncer, ja que es va constatar un important suport social, amb més de tres-centes persones implicades.

El concurs va deixar un gran regust a la boca, primer, per les excel·lents elaboracions que van presentar els participants, però, sobretot, per la implicació de tanta gent. Així ho manifestava ahir la portaveu a Menorca de l’Associació de Pares de Fillets Oncològics de Balears, Joana Torres, satisfeta per l’èxit d’una convocatòria que va tenir una mica de tot, un concurs interessant, un bon sopar, música, balls, premis i sortejos. Tot, amb el suport del Club Marítimo de Mahón.

Guanyadors

El jurat del concurs va dictaminar que la millor truita va ser la presentada per Cecilio Morente, amb ous, carabassonet, mongetes verdes, ceba, all, patata, oli i sal. El segon premi, amb només un punt menys de valoració, va ser per a Carmen Martí, i el tercer, per a Lina Bisquerra, per la seva truita d’albergínies.

Quant a les postres, Esther Mercadal va guanyar el certamen amb el seu «Toffee cake», Cécile Paisans va quedar segona amb un pastís de llimona, i el tiramisú de Maria Femenías va quedar en tercera posició.

Els presents van col·laborar amb Aspanob comprant porcions de cada elaboració i van participar en el sorteig de regals, gentilesa d’un bon nombre d’empreses i, també, el quadre que donà l’artista Mandy Pons.

La vetllada, sempre amb un gran ambient, es va completar amb els balls en línia que proposà Vicky Gómez, de Tot Ball, i amb la música de Dj. Kike Sastre.