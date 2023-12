Les llums de Nadal ja estan enceses a Ferreries. Aquest dijous es va celebrar l'acte d'encesa de l'enllumenat, que enguany té novetats, amb l'espectacle de Frozen i Olaf de Disney.

El principal atractiu de la nova il·luminació és el betlem, amb les principals figures, fet de llums leds que es pot veure a la façana de l'església de Sant Bartomeu, al Pla de l'Església. A la resta de carrers s'han penjat nous conjunts i tires per decorar i ambientar tots aquests dies de festes.

Animació de l'espectacle de Frozen i Olaf

Arbre a la plaça Francesc d'Albranca

Molts veïns del poble, principalment fillets i filletes, van sortir al carrer per presenciar l'acte. Aquesta activitat marca l'inici del programa de festes, que continua amb la Fira de Nadal. La fira està oberta des d'aquest divendres fins al diumenge a la plaça Espanya. Durant aquests dies hi haurà diverses activitats, com tallers, venda de xocolata calenta o sopa de la reina.