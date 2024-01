Els fillets i joves de l'escolania Pueri Cantores de la Catedral de Menorca participen aquests dies en una trobada internacional de Pueri Cantores a Roma. El lema d’aquesta trobada és «Et in Terra pax» (I la pau en la Terra). La cerimònia d’obertura va tenir lloc dia 28 de desembre a l’Aula Pau VI del Vaticà i dia 29 les diferents escolanies de tot el món es van distribuir per 15 esglésies romanes per a celebrar la missa i compartir el seu art amb pelegrins i turistes. A partir de les dotze i mitja van passar per Santa Maria in Trastevere, i de la mà de la Comunitat de Sant Egidio van participar en una pregària cantada per la pau.

El dissabte al matí, els fillets i joves es van reunir amb el Papa Francesc, a qui van regalar alguns dels seus cants. El Papa va compartir una catequesi basada en tres paraules: alegria, pregària i humilitat. El Sant Pare els va recordar que «amb les seves veus ajuden les comunitats a pregar, a obrir el cor al Senyor. Cantar és un acte d’amor, i en fer-ho pregam amb paraules i música, amb el cor i la veu, amb devoció i art». I va assenyalar que «el cant és una escola d'humilitat», sobretot «perquè el cantant, fins i tot a les parts solistes, està sempre inserit en un cor», on «tots estan al servei de tots», i després perquè estan «al servei de Déu» i ajudant «els altres a trobar-se amb el Senyor, sap també apartar-se en el moment oportú, per deixar espai al silenci». I és aquí on «cadascú pot escoltar en secret les paraules que només Jesús sap dir a cadascun de nosaltres». El colofó final té lloc l'1 de gener quan els participants en aquest Congrés Internacional compartiran les seves veus en la missa amb motiu de la Jornada Mundial de la Pau.