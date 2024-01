Després de donar la benvinguda al nou any 2024, es comencen a consumir els darrers dies de les festes de Nadal. Tanmateix, encara queda per viure una de les nits més especials de totes: la dels Reis Mags. Ses Majestats els Reis Mags d’Orient no s’obliden de Menorca i faran una visita exprés a l’Illa aquest divendres dia 5 tot just abans de començar una llarga jornada de feina repartint regals per tot el món a aquells fillets i filletes que s’han portat bé.

D’aquesta manera, els infants menorquins podran interactuar amb els Reis Mags gràcies a les cavalcades que es duran a terme a totes les localitats. Després, a sopar tot d’una i prest al llit. Toca matinar per descobrir quins regals han deixat Ses Majestats davall de l’arbre. CIUTADELLA Els Reis Mags faran acte de presència a Ponent cap a les 19 hores. Iniciaran la desfilada des de la rotonda des Cavall i realitzaran l’itinerari tradicional, visitant, entre altres llocs, l’Ajuntament i la Catedral. Durant la cavalcada es repartiran fins a 800 kg de caramels sense gluten. FERRERIES També estaran presents a Ferreries a les 19 hores. Arribaran amb la seva cort reial fins al Pla de l’Església. Des d’allà, es dirigiran cap a la parròquia de Sant Bartomeu per presentar les ofrenes al naixement del Bon Jesús. Tot seguit, el batle Pedro Huguet els rebrà a la Casa Consistorial, on pronunciaran el discurs tradicional des del balcó. Una vegada finalitzat l’acte, es disposaran a repartir els regals. Els fillets i filletes ferreriencs seran dels pocs que s’aniran a dormir havent obert ja els seus regals. ES MERCADAL Els al·lots mercadalencs esperaran als Reis Mags acompanyats d’una bona xocolata calenta. A partir de les 18.30 hores, l’Associació de Vesines des Mercadal, en col·laboració amb l’Associació de Comerciants del municipi, prepararan una gran xocolatada a la plaça Pare Camps per a aquells fillets i filletes que vulguin anar a veure a Ses Majestats. Una hora més tard, es preveu que arribin els Reis Mags, els quals recorreran els carrers de la localitat acompanyats per la Banda de Música des Mercadal. Un cop acabat el recorregut, oferiran el discurs reial a la plaça Constitució. FORNELLS Els Reis Mags arribaran al port de la pedania al voltant de les 18.30 hores, una mica abans que as Mercadal. La Banda de Música des Mercadal els acompanyarà en el seu recorregut pels carrers del poble. Seguidament, també oferiran el seu discurs reial a la plaça de s’Algaret. ES MIGJORN Ses Majestats d’Orient no s’obliden del municipi més petit de l’Illa, que dedicarà tot el dia a la seva visita. A partir de les 11 hores, els més petits podran participar en un taller de manualitats i jocs en família a Sa Plaça, organitzat per Bota i Juga. Al capvespre, les activitats infantils es traslladaran al Casal de Joves a les 17 hores. I a les 19.30 hores, Ses Majestats els Reis Mags d’Orient arribaran per fi as Migjorn. Des de l’Ajuntament recorden que serà «allò de sempre allà de sempre». ALAIOR Després d’unes campanades espectaculars, el municipi alaiorenc no es quedarà enrere per a rebre als Reis Mags. La cavalcada sortirà cap a les 19 hores des del carrer Menorca acompanyada de la batucada Batu-Lô. En acabar el recorregut tindrà lloc l’adoració dels Reis a l’església de Santa Eulàlia. A continuació, visitaran l’Ajuntament, des d’on saludaran la població des de la balconada i repartiran globus a la Sala d’Activitats Ciutadanes. L’endemà i després d’haver repartit tots els regals, visitaran a les persones malaltes del poble a partir de les 10 hores i passaran pel nucli residencial de Cala en Porter a partir de les 13 hores per veure a tots els fillets i filletes del nucli. MAÓ El primer punt de Menorca que visitaran els Reis d’Orient serà Maó. El port de la localitat rebrà al Vaixell Reial a les 18 hores. Tot seguit, començarà a la costa de ses Voltes una cavalcada que recorrerà els principals carrers del municipi fins a arribar a la plaça Constitució. Per una altra banda, el nucli rural de Sant Climent també rebrà als Reis Mags amb els Reis Gegants de la colla de geganters de Llucmaçanes. Cap a les 19.30 hores aproximadament tindrà lloc la recepció a Ses Majestats, a càrrec de la corporació municipal. Serà en aquest moment quan els Reis Mags pronunciaran el discurs reial des del balcó de l'Ajuntament. Dissabte matí, Ses Majestats repartiran regals per tots els camins i carrers de Llucmaçanes a partir de les 8 hores. SANT LLUÍS Els Reis apareixeran a Sant Lluís més tard que a qualsevol altre indret de l’Illa. Com és tradicional a la localitat lluïsera, realitzaran una cavalcada molt prest al matí del dissabte 6. A les 6.45 hores sortiran des del Molí de Dalt repartint els regals a domicili acompanyats de la Xaranga de Maó. Si finalment plou, els regals s’entregaran al Pavelló Esportiu Ses Canaletes. ES CASTELL En darrer lloc, Es Castell seguirà el model des Migjorn i començarà el dia amb activitats dedicades als més petits. A les 11 hores a la plaça Esplanada, Bota i Juga organitzarà un Matinal Infantil. A les 18 hores del capvespre, Ses Majestats els Reis Mags d’Orient sortiran des de Calesfonts i recorreran el poble. Després, oferiran el tradicional discurs al balcó de l’Ajuntament. A les 8 hores del dissabte, Ses Majestats tornaran a fer el mateix recorregut sortint del Centro de Cultura Villacarlos per repartir els regals als infants.