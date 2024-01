Esta podría ser la última semana de Chiara Oliver en la Academia de Operación Triunfo. Tras defender «Mía», de Belén Aguilera, en la Gala 6 del talent show musical que se celebró en la noche de este lunes, la artista menorquina se convirtió en una de las dos nominadas de la semana junto a Violeta Hódar. Ambas concursantes, que han forjado una gran amistad en el concurso, tendrán que separarse la próxima semana cuando una de ellas se convierta en la sexta expulsada de Operación Triunfo.

La situación actual de Chiara, que se enfrenta a su primera nominación en el concurso, contrasta con la de la semana anterior, en la que fue elegida por la audiencia como nómada favorita. Con este título, además de recibir el beneficio de ser la primera en cruzar la pasarela en la Gala 5 y otros privilegios adicionales, recibió el encargo de interpretar «Mía», una balada con la que, uniendo voz y piano, los profesores estaban convencidos de que podía lucirse.

Ya encima del escenario, la artista menorquina emocionó al público y a Chenoa, presentadora del programa, que hasta tuvo que limpiarse las lágrimas. Su actuación también llamó la atención de la propia Belén Aguilera, cantante y compositora del tema que interpretó Chiara en la Gala 6. «Me ha encantado tanto...», reconoció a través de sus redes sociales.

me ha encantado tanto…… claro que eres tuya mivida como no vas a serlo https://t.co/fBrxhkBikI — Belén Aguilera (@Belen__Aguilera) January 9, 2024

Sin embargo, Chiara Oliver no sedujo al jurado y se llevó una valoración negativa. «Tocar el piano era un reto absoluto para ti, había que jugar con las intensidades y la manera en la que contabas la canción. Ahí el equilibrio se nos ha ido. Has sido más imprecisa y has desafinado», comentó la comunicadora y miembro del jurado del programa, Cris Regatero. También ensalzó el particular timbre de voz de la artista menorquina y cómo narró la historia, aclarando que el fallo había sido la «técnica». Acto seguido propuso a Chiara para abandonar la Academia.

Tampoco fue una gala fácil para Álvaro Mayo y Bea Fernández, que junto a Chiara y Violeta fueron las propuestas para las nominaciones. Los profesores decidieron salvar a Álvaro, mientras que el resto de compañeros optaron por salvar con sus votos a Bea. Violeta y Chiara se convirtieron así en las dos nominadas de la semana: si bien la primera se enfrenta a su segunda nominación, la artista menorquina es la primera vez que se ve en esta tesitura. Ambas gozan de un gran apoyo de los espectadores y no sería extraño que el porcentaje de votos para que una de las dos se salve el próximo lunes sea muy ajustado.

Reencuentro con Edurne

Antes del disgusto por el resultado de la Gala 6, Chiara vivió uno de los momentos más especiales en el concurso. La cantante y extriunfita Edurne visitó la Academia horas antes de participar como miembro del jurado invitado del programa. La madrileña fue recibida en la que fue su casa en 2005 con una gran ovación por parte de todos los concursantes y en especial por parte de Chiara. Ambas se fundieron en un gran abrazo en el que fue su reencuentro tras coincidir hace cuatro años en el programa Got Talent de Telecinco.