L’Esplanada de Maó acollirà, a partir del dia 16, el mercat de Sant Antoni que comptarà amb 22 parades de venda de productes de Menorca i per part de diferents entitats.

L'Ajuntament de Maó ha anunciat aquest dimecres la programació d'activitats que es duran a terme per la Diada de Menorca 2024 i que inclou torrades, desfilades de gegants, música i glossa. L'Esplanada que serà l'epicentre de les activitats d'enguany. El dimarts 16, aquesta plaça serà l’escenari d’una animació infantil a càrrec de Pinyeta Pinyol, una ballada popular amb Es Rebost i el glosat a càrrec dels glosadors Joan Moll, Sergio Vinent i Miquel Àngel Adrover i el sonador Raül Gonyalons. Durant la revetla, hi haurà torrada de sobrassada. També hi haurà una recreació de la Conquesta de Menorca per part de la Colla de Geganters de Llucmaçanes, que recorrerà el tram urbà que uneix la Plaça Esplanada amb la Plaça Constitució.

El dia 17 es celebrarà la missa a l’església de Sant Antoni i posteriorment es beneiran els animals a ses Moreres. També es desenvoluparà una desfilada per la ruta històrica del centre de la ciutat anomenat 'Maó de les set portes, un itinerari que busca reconstruir la fesomia de la ciutat durant l'època medieval. També hi participarà la Colla de Geganters de Maó.

Sant Climent també celebrarà, com Llucmaçanes, la torrada popular i per altra banda les benediccions d’animals.