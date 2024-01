El CEIP Sant Lluís va celebrar el passat dissabte, al pati des Pou, l’acte institucional del 75è aniversari de la seva construcció, en un acte que va comptar amb les intervencions de la directora del col·legi Patricia González, la delegada territorial d’Educació Alexandra Marquès, la batlessa Loles Tronch i l’exdirectora de l’escola Magda Humbert.

Patricia González va assenyalar que durant més de seixanta anys el CEIP Sant Lluís havia estat l’única escola de Sant Lluís, havent acollit diverses generacions de joves del poble, i va subratllar que el centre havia fomentat la innovació i la millora educativa, la creativitat i la formació, a més de creure fermament en la idea d’educar per desenvolupar les habilitats acadèmiques amb èxit, però també en el foment de valors com el respecte, la convivència, l’ecologia, la solidaritat, la justícia i la igualtat.

Alexandra Marquès va destacar el llegat que el centre ha construït al llarg d’aquests setanta-cinc anys, convertint-se en una escola oberta a la diversitat, compromesa amb la coeducació, els valors democràtics i el medi ambient, entre altres, i arrelada al seu entorn. Marquès també va subratllar que el seu gran repte era mantenir la seva estructura i manera de fer.

El fet d’haver estat el col·legi el nucli vital de la formació de generacions de fillets i filletes del poble i de famílies vingudes de fora va ser destacat per Loles Tronch, que també va incidir que sempre ha estat un centre innovador, obert als nous reptes, familiar on l’alumnat es sent recolzat per la comunitat educativa.

Per la seva part, Magda Humbert, va oferir una detallada explicació sobre el funcionament de l’escola a partir de la seva vinculació professional al mateix el 1991 i durant setze cursos. Així, va referir-se a l’establiment del projecte lingüístic d’acord amb la llei de normalització lingüística, la consecució de la jornada continuada, la implantació de la metodologia per projectes i la manera de treballar les matemàtiques i la necessària ampliació del centre amb sis aules, entre altres.

Finalment, José María Vidal Gomila i el seu nebot Marcos Serratore Vidal, com a membres d’una família amb tres generacions que han assistit a la referida escola, van explicar amb diferents anècdotes la seva experiència com a alumnes.

Actuació musical

L’acte es va cloure amb l’actuació del grup ClariFlautes, dirigit per Vanesa Pons Seguí, que van interpretar tres peces musicals. Els instrumentistes més joves van tocar «Viva la vida», seguidament tot el grup va interpretar «Bamboleo» i per acabar els instrumentistes majors van tocar «Somebody».