A part de ser el patró de Menorca, Sant Antoni també és el patró dels animals. El mateix dia en què s'ha rendit homenatge al sant i s'ha rememorat la conquesta de Menorca, també s'han dut a terme les tradicionals benediccions d'animals en diversos punts de l'Illa.

Al matí ha estat el torn de Sant Lluís, Maó, Es Mercadal i Es Migjorn Gran, on els veïns s'han acostat amb els seus animals perquè aquests fossin beneits amb aigua beneïda. En els dos municipis del centre insular han destacat els carruatges portats per ponis i els cavalls. De fet, a Es Mercadal un falcó ha aprofitat l'ocasió per rebre la benedicció posat sobre un cavall.

En el cas del municipi lluïser també s'ha vist un falcó, acompanyant aquesta vegada el seu company caní. Sens dubte, els cans han estat els grans protagonistes del dia, ja que són la mascota predominant en les llars menorquines. Així mateix, també s'ha pogut veure algun conill, tortugues, hàmsters i fins i tot cobais. Per la localitat també han passat prop d'un centenar de cavalls que han arribat a Maó al migdia.

Diversitat d'aus

Tot i el conat de tempesta i la pluja intermitent, la localitat de Llevant ha concentrat un miler de persones al carrer de Ses Moreres que esperaven l'arribada dels cavalls per començar la beneïda. Com és lògic, moltes d'elles s'han acostat amb les seves mascotes, per la qual cosa la trobada ha deixat una estampa acústica en la qual s'entrellaçaven els lladrucs dels cans i els cants dels ocells amb els tambors dels dimonis i la resta de gegants.

Un ca rep la protecció a Sant Lluís | Gemma Andreu

I és que, si bé els falcons han fet acte de presència als altres municipis esmentats, a Maó les aus han tingut més protagonisme per la diversitat presentada: canaris, periquitos, agapornis i fins i tot un lloro. Sorprenia que el seu amo el portés al canell, sense necessitat de fer ús d'una gàbia com la resta d'aus. Molts curiosos s'atracaven i es quedaven amb la boca oberta.

Per si això fos poca cosa, a la benedicció s'han acabat sumant animals més propis dels llocs del camp que de les cases urbanes. A més dels cavalls ja esmentats, un be i un gall han acabat de completar una passarel·la d'allò més variada.

A Ciutadella, la benedicció s'ha fet al capvespre | Katerina Pu

A l'altra punta de l'Illa, a Ciutadella, les benediccions han arribat al capvespre, davant del Casino 17 de gener, com ja és tradició en els darrers anys.