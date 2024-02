El paso de Chiara Oliver en Operación Triunfo ha llegado a su fin y la artista menorquina continúa, a partir de este mismo martes, su carrera artística fuera de la Academia. 'Kiki', el mote con el que se refieren a ella sus compañeros y su ejército de fans, no ha conseguido reunir los suficientes votos para salvarse de la nominación y se ha convertido en la novena expulsada del concurso a las puertas de la gran final, que se celebra el próximo 19 de febrero.

Tras su rockera actuación el lunes por la noche en la Gala 10, en la que interpretó el tema «You Oughta Know» de Alanis Morissette, Chiara abandonó el talent show dos meses y medio después de su inicio con un 33 por ciento de los ocho millones de votos recibidos. Lucas, el compañero con el que se disputaba la continuidad en el programa, se salvó con un 67 por ciento en el que ha sido el penúltimo duelo (y más mediático) de la edición antes de la semifinal.

«Tengo que decir que esta canción agota un montón», comentó la concursante nada más terminar la actuación. «Tenía mucho miedo pero, al final, me he quedado tranquila porque he hecho esta actuación. Tenía tantas ganas de volverme loca en este escenario», explicó 'Kiki' a Chenoa, presentadora del concurso, ante la pregunta de por qué había decidido escoger una canción de estilo rock.

Dejando huella con su sello personal, la artista menorquina se despide de Operación Triunfo por la puerta grande. Continúa ahora su carrera fuera de la Academia en un momento en el que ha logrado ponerse en el centro de la conversación social tras la inesperada estrategia de apoyo de sus fans, que han impulsado, entre otras cosas, el respaldo de artistas, influencers y rostros conocidos, una campaña solidaria en favor de la asociación TDAH Menorca e, incluso, una campaña publicitaria en las pantallas de Times Square.