«Kikismo o barbarie» se ha convertido en una de las frases más repetidas desde el inicio de la nueva edición de Operación Triunfo entre los 'kikistas', los autoproclamados fans de Chiara Oliver, cariñosamente apodada 'Kiki' por sus seguidores. La artista menorquina, desde su rompedora actuación en la Gala 0 con su interpretación de «For once in my life», de Stevie Wonder, no ha dejado de sumar adeptos a su ejército de fans que han hecho lo nunca visto hasta ahora para apoyarla y alargar su participación en el talent show musical, del que se ha despedido este lunes para dar continuidad a su carrera artística fuera de la Academia de Operación Triunfo.

Convertida ya en una de las concursantes más icónicas y mediáticas del programa, Chiara Oliver ha repasado su trayectoria en Operación Triunfo en el vídeo de despedida afirmando que ha vivido «una transformación personal inmensa, siento que estoy convirtiéndome en la persona que siempre he querido ser». Del concurso se lleva «amor propio y una versión crecida de Chiara» y realmente es así: además de crecer personalmente, ha dado un salto de gigante en su carrera profesional. Ejemplo de esto es que, en tan solo dos meses y medio, ha pasado de hacer bolos en Menorca a tener medio millón de oyentes al mes en Spotify y firmar discos ante mas de 4.000 fans ansiosos por conocerla en la Fira de Barcelona. Reconoce 'Kiki' en el vídeo de despedida que «siempre me he sentido un poquito fuera de lugar, pero aquí he aprendido a aceptarme a mí misma». Su naturalidad y espontaneidad, sus conversaciones en 'spanglish' evidenciando su ascendencia británica y sus habilidades artísticas que no solo ha dejado ver en las galas, sino también en el canal 24 horas que se emite tanto en España como en Latinoamérica, han traspasado fronteras y han sido protagonistas de varios 'momentazos' del concurso con los que la artista menorquina ha cautivado los corazones de miles de personas en todo el mundo. Triunfo del 'kikismo' El triunfo del 'kikismo' se mide no solo con el número de followers con los que cuenta Chiara Oliver en Instagram, una de las cuentas con más seguidores del concurso, al alcanzar ya los 250 mil fans; sino también con la repercusión que ha alcanzado la artista nacida en Ciutadella en el panorama internacional. A modo de ejemplo, «Salvar a Chiara», la gigantesca campaña de apoyo que orquestraron sus seguidores para garantizar su permanencia en el reality, llegó a Times Square de Nueva York, a las pantallas más famosas del mundo con un vídeo en el que se mostraban las instrucciones para votarla y salvarla de la expulsión en la Gala 10. chiara cantando escriurem en la calle y promocionándose cuando ahora la va a cantar en una gala de ot. soy lagrimas 🥹pic.twitter.com/SdIZsw3xUv — mia 🍰 (@satell1trry) January 21, 2024 Noticias relacionadas «Es de las mejores vocalmente, es puro talento»: los apoyos de Chiara en Menorca destacan su evolución en OT A la causa se unieron todo tipo de marcas para aprovechar el tirón: la empresa de cervezas Mahou, Fiat, Aliexpress, Alpro, turrones Suchard, Movistar, Fotocasa, Telepizza e incluso la aplicación móvil Bizum: «¿Cuánto pagarías porque Kiki se quedase en la Academia?», escribieron en una publicación en X (antes Twitter). También se sumaron varios rostros conocidos, entre ellos la influencer Laura Escanes, el presentador de televisión Risto Mejide, el streamer Ibai e incluso la exministra de Igualdad Irene Montero. La estrella del pop Miley Cyrus, que acaba de ganar su primer Grammy, también reconoció el talento de la artista menorquina dándole like a una publicación de una cuenta que compartía un vídeo de Chiara cantando «The Climb», un tema de la cantante estadounidense. Conciencia social Otro de los logros más destacables de 'Kiki' en Operación Triunfo ha sido la valiosa labor de visibilización que ha hecho del TDAH y del colectivo Lgtbi: durante su paso por el programa, la ya exconcursante ha hablado libremente sobre su diagnóstico (tiene TDAH) y de los beneficios que le proporciona ir a la psicóloga, ayudando a concienciar sobre la importancia de la salud mental. Ha sido tal la repercusión de esta visibilización que hasta los fans de Chiara han impulsado una campaña solidaria para recaudar más de 5.000 euros destinados a la asociación TDAH Menorca. ¡La Asociación TDAH Menorca nos necesita!



De la misma manera, la artista menorquina ha hablado de su orientación sexual sin tapujos, ha denunciado públicamente lo dañinos que pueden llegar a ser ciertos estereotipos y ha defendido guiños como «Go lesbians, go» que el público no ha dudado en gritar en galas como la tercera, en la que Chiara y Violeta interpretaron «I kissed a girl», que se convirtió en una de las actuaciones más esperadas de esta edición. En Operación Triunfo, afirma Chiara Oliver en el vídeo de despedida, «he aprendido que ser yo misma no es ningún problema». Asegura que «siempre he estado orgullosa de mi voz, de mi manera de cantar y de tocar instrumentos, pero ahora mismo estoy orgullosa de la persona que soy». Después del reto que ha supuesto para ella el concurso, la artista nacida en Ciutadella se enfrenta ahora a la aventura de continuar con su carrera artística con el apoyo de miles de seguidores. El apunte Chiara Oliver alcanza medio millón de oyentes en Spotify De subirse al escenario por primera vez con seis años a alcanzar, con apenas 19 años, medio millón de oyentes mensuales en Spotify. Chiara Oliver (Ciutadella, 2004) ha dado un paso de gigante en su carrera profesional gracias a su participación en Operación Triunfo. La artista menorquina, que empezó clases de música a los ocho años, siendo la guitarra su instrumento representativo y dedicándose a las artes escénicas con el teatro musical, ha impulsado su trayectoria a lo largo de estos últimos años con su aparición en otros programas de televisión como «Got talent» y «La voz» mientras ha seguido actuando en los escenarios de Menorca. Sin dejar a un lado su formación musical y artística, que amplió con su entrada en la prestigiosa Escuela Superior de Música de Catalunya (Esmuc), decidió probar suerte en Operación Triunfo, que ahora ha contribuido a proyectar su carrera a nivel internacional.