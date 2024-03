La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Ciutadella impulsa una nova edició de «Treball amb famílies», el programa d’acompanyament a pares i avis de fillets de fins a 18 anys, en la seva tasca d’educació i criança. Un «punt de trobada per a la prevenció, l’orientació, l’assessorament i la informació», que aquest any compleix 25 anys, en els quals han passat més de 5.000 persones, entre els més de 200 tallers i activitats organitzades.

El programa és gratuït. Va néixer el 1999, a proposta de qui llavors era regidor d’Educació, Manel Martí. Des de llavors, cal destacar que els governs municipals que s’han succeït hagin mantingut l’aposta per una iniciativa que «és un referent per a moltes famílies». Així ho destaca l’actual regidora de l’àrea, Estefania Quintana, que veu «molt positiu que l’Ajuntament miri per al poble i ofereixi eines» que, sovint, les famílies no disposen. «A vegades, com a pare tens preguntes, no saps com plantejar algunes qüestions i és interessant tenir el suport d’experts».

Evolució

«Al principi eren tallers solts, però després es van anar organitzant programes», com el que es presenta per a aquest 2024 i que comença aquest dimarts, dia 12. Inclou nou cites, per a pares, avis i també, fins i tot, per a famílies senceres.

Aquestes dues dècades i mitja han variat tant els formats de les reunions (actualment hi assisteixen un màxim de 16 persones), com els temes a tractar, i s’han anat incorporant problemàtiques. Tot i això, «els tallers que més demanda han tingut han estat els dirigits a l’etapa de la primera infància, sobretot de pares primerencs, i també sobre l’adolescència, una etapa que és dura», afegeix Quintana.

Hi ha matèries que són troncals, com el tema de l’escolta, vital per a una bona comunicació i el bon funcionament de la família. O les drogues, els trastorns de l’alimentació, tractar sobre la malaltia i la mort, o la problemàtica digital, pantalles, internet i xarxes socials. Fins i tot, de vegades s’ha ampliat la franja d’edat, per abordar la situació del ‘niu buit’, per ajudar els pares a afrontar la marxa del seu fill, quan parteix a estudiar a fora i la parella es retroba amb ella mateixa.

El apunte Pacte de confidencialitat entre famílies que comparteixen preocupacions sobre els fills Un dels punts forts del programa «Treball amb famílies» és la relació de confiança que s’estableix entre els participants en els tallers. De fet, és fonamental que les qüestions que s’exposen a les sessions quedin allà, per això es crea un pacte de confidencialitat. De fet, totes les famílies s’enfronten a situacions similars i, de vegades, s’aborden casos o problemàtiques greus. Aquesta confiança que es crea fa que les famílies se sentin acompanyades i comprovin que, sovint, allò que els succeeix, li passa a més gent. D’altra banda, al final dels tallers, els participants fan una avaluació a partir de l’experiència viscuda, les expectatives que tenien i el resultat obtingut. Uns comentaris que analitza detingudament el servei d’Educació de l’Ajuntament, amb la finalitat de millorar i incorporar noves preocupacions que puguin expressar les famílies. Per al 2024 s’han organitzat nou activitats, entre la primavera i la tardor, amb un pressupost de 4.120 euros.