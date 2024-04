La flama de la llengua arribarà enguany a Menorca. Serà el pròxim 1 maig en el marc del Correllengua Interilles, que se celebra enguany a totes les illes entre l’1 i el 5 de maig per celebrar el seu 30 aniversari.

L’objectiu és promoure i defensar la llengua pròpia, i amb la que una flama per la llengua recorrerà de mà en mà els pobles, a l’estil de la flama olímpica. A Menorca la flama sortirà de Maó a les 10 hores, i es té previst que arribi a Alaior a les 11.55 hores, passí per es Mercadal dues hores després, on s’amenitzarà l’acte amb una sessió de glossat, i després continuï per Ferreries a les 16.50 hores per arribar finalment a Ciutadella devers les 19.15 hores. L’acte acabarà amb un concert de Rudymentari a la plaça des Pins.

El Correllengua Interilles, organitzat per Joves per la Llengua, conclourà el diumenge 5 de maig amb la Diada per la Llengua, a la plaça Major de Palma, coorganitzada amb l’Obra Cultural Balear.