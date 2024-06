¿Plourà o farà calor aquest cap de setmana a Ciutadella? És el que es demanen molts de ciutadellencs davant l’inici de les festes aquest dissabte amb la Vetlla des Be i el diumenge amb el Primer Toc de fabiol i el Dia des Be.

I la resposta sembla que pot ser les dues coses, ja que sembla que les temperaturas seran altes i hi ha possibilitats de que caigui alguna gota. Anem per parts.

Per el dissabte vespre, quan es vetlla es be al carrer Cabrera, número 21 a partir de quan es pon es sol, no hi cap probabilitat que plogui, i els termòmetres rondaran a les primeres hores de la nit els 21 i 22 graus, i aniràn caiguent fins els 18 graus a mesura que passin les hores. Bufarà un poc de vent, que refrescarà la vespreda, ja que serà de gregal (nordest), encara no serà gaire fort (uns 10 kilòmetres per hora).

A l’endemà, després que el fabioler Sebastià Salort a les 8 hores faci el primer toc de les festes d’enguany, començarà la festa amb el recorregut de l’homo des be. A partir aquesta hora i fins a les 12 hores del migdia, hi ha possibilitats que plogui. Segons l’Agència Estatal de Meteorologia les probabilitats de precipitacions al dia des be sónb del 65 per cent, encara que altres previsions les situan al 10-15 per cent. Ja veurem que passa, ara bé el que sembla és que si plou no serà en grans quantitats.

A primera hora les temperatures es situaran devers els 20 graus, i mentre vagi passant el dia es pot arribar als 26 graus. Les previsions apunten que el matí estará ben ennuvolat, i serà a partir de les 15 hores quan comencin a obrir algunes clarianes.

I pels dies de Sant Joan?

Encara queda més d’una setmana per els dies més forts de les festes, i les previsions meteorològiques encara no son molt precises i fiables per aquestes dates. En tot cas, els pronòstics apunten que tant el 23 com el 24 de juny sembla que no hi ha cap possibilitat que plogui i que les temperatures es situin entre els 20 i el 28 graus.