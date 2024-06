Com sol ser habitual, aquest dissabte, quan el sol es pongui sobre l’horitzó de ponent, a Ciutadella s’obriran les portes per contemplar el protagonista del Diumenge des Be. Serà a la cotxeria del nombre 21 del carrer Cabrera, fins on peregrinaran petits i grans, com a preludi abans del Primer Toc de Fabiol de l’endemà. A la mateixa hora, al casat del caixer senyor, Carlos de Salort Pons, es podran veure les carotes d’aquest any, que ha pintat Carmen Carretero.

Allà hi serà l’anyell i també qui serà el seu portador durant tota la jornada dominical, en José Mercadal ‘de sa Marjal’. Cavaller experimentat de la qualcada, amb una trajectòria de 36 anys en les festes de Sant Joan, estarà acompanyat per Toni Bosch Florit, el descarregador. És fill de l’amo de Son Àngel i caixer pagès de tramuntana, Toni Bosch Moll. 105 visites i tres tocs de dol Diumenge, a les 9 del matí, el fabioler Sebastià Salort sonarà el Primer Toc. Serà l’inici d’una llarga jornada, en què la Comitiva des Be recorrerà carrers i places de Ciutadella, per fer un total de 105 visites, passant per les posades dels cavallers de la qualcada i de famílies pageses, però també per entitats públiques, religioses, culturals i socials de la ciutat. Noticias relacionadas Tot a punt per al Dia des Be a Ciutadella: aquestes són les 105 visites previstes i el seu horari A més del centenar de visites, es dedicaran tres tocs de dol. El primer serà ben prest, serà la tercera visita de l’itinerari, després de passar per l’Ajuntament i per Cal Bisbe, pocs minuts després de les 9 del matí. El fabioler farà la sonada davant del nombre 16, del carrer de Sant Sebastià, en record de l’excaixer senyor Joan Squella Duque de Estrada. El segon toc de dol, a Ses Voltes, 27, serà en honor al prevere Pere Oleo Cortès, al voltant de les 13 hores, segons la planificació anunciada. Ja al capvespre, un poc abans de les 18.30 hores, està previst que el seguici arribi al carrer Portal d’Artrutx, 2. Allà, el fabiol sonarà per la pèrdua d’Annita Picó, sogra d’Ignasi Saura Miret, excaixer senyor que va presidir la qualcada el bienni 1976-77. Enguany, el nombre de visites baixa, si es compara amb els dos darrers anys que presidí la qualcada Borja Saura. Després del parèntesi per la pandèmia de la covid-19, el 2023 la Comitiva des Be va fer 117 visites i tres tocs de dol, i 116 i dues sonades de dol el 2022. La darrera rentada a Son Àngel perquè la llana sigui ben blanca D’ençà que es va fer la primera rentada des be, diumenge passat, al lloc de Son Àngel, del caixer pagès de tramuntana, han repetit el procés diverses vegades, per tal d’obtenir la llana més blanca possible, la qual lluirà amb els flocs confeccionats per a l’ocasió.

Dijous, a més de la rentada, es va fer una trobada entre familiars i amics, més íntima. Va ser una manera de celebrar la proximitat de l’inici de les festes i el protagonisme que tindrà la família, sent l’amfitrió el caixer pagès. No hi van faltar ni els cavalls ni els bots davant les cases.