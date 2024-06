No sol fallar. S’acosta Sant Joan i puja la temperatura. L’estiu tot just estrenat, la calor apreta durant el dia i no afluixa en caure el sol. Així va succeir dissabte una vegada més amb la nit dels festers, en què les flames de les fogueres van caldejar més encara si cap l’ambient santjoaner, amb la vista posada en què, puntualment, avui soni l’esperat primer toc de fabiol.

Però tornant a la nit anterior, es pot dir que Ciutadella va viure els festers més animats que es recorden en els últims temps, una cosa que va obeir a diversos factors. El primer d'ells, que el nombre de fogueres, després d'uns anys estabilitzat o a la baixa, s'ha duplicat respecte a l'any passat. Això va propiciar que la festa arribés fins a dotze punts diferents de la ciutat, tant al nucli antic com a la zona de la perifèria. També van ajudar les sis festes de barri que es van celebrar. Ciutadella va viure els festers més animats que es recorden en els últims temps. | Josep Bagur Gomila Igualment, hi va tenir a veure en el fet que la festa creixés, que el desembarcament de visitants cada vegada s'avança més en el calendari, especialment entre els més joves, i que el dia caigués en dissabte va afavorir, com sempre, la visita de veïns d'altres municipis. Tots junts van poder gaudir d'una nit en què la festa gran ja es deixava intuir. I no només per les flames, també pels concerts que van acompanyar cadascuna de les fogueres i els recitals en ruta de la batucada Esclat, alguns músics de manera individual i Feim Poble. La música va animar encara més l'ambient santjoaner. | Josep Bagur Gomila Aquesta última agrupació popular s'ha convertit en tota una icona de la festa recollint el testimoni dels despareguts 'Fru-Frus'. Dissabte vespre, van partir del Cercle Artístic, on van interpretar el repertori al complet (20 cançons) per posar-se en ruta per tota la ciutat entonant clàssics populars, entre ells «Es dia ja es aquí» i, per suposat, la cançó que porta el nom del grup.