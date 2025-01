El poeta i tipògraf Damià Rotger Miró (Ferreries, 1981) serà el pregoner de les festes de Sant Bartomeu 2025. Així es va saber ahir, a l’Auditori ferrerienc, en un acte en el qual es va fer públic, també, que Basili Martí exercirà el càrrec de caixer batle a la qualcada.

Com és tradicional, a Ferreries es celebrà ahir l’acte institucional del Consistori amb motiu de la Diada de Menorca. Va ser allà que es va anunciar el pregoner de les pròximes festes de Sant Bartomeu. Damià Rotger, que va créixer envoltat de lletres, en el món de la impremta i de la tipografia, introduït pel seu pare, el periodista Sebastià Rotger, pronunciarà el pregó des de les Cases Consistorials, el 22 d’agost.

Damià Rotger recull del batle l’encàrrec de fer el pregó d’enguany.

Es presentà el número 42 de la publicació dels Premis Francesc d’Albranca.

Junta de caixers

Durant l’acte es van conèixer, igualment, els membres de la junta de caixers d’enguany. La qualcada serà presidida pel regidor i portaveu del grup municipal del PSOE, Basili Martí.

L’acompanyaran Maria Victòria Janer Allès com a caixera sobreposada; José Martí Marquès, en José ‘des barrancó’, serà el caixer casat; i Bartomeu Marquès Florit, el caixer pagès. El càrrec de caixer capellà recau en el rector de les parròquies de Sant Antoni Abat i de Sant Climent, Joan Tutzó Sans; i la fabiolera serà Andrea Bosch Paredes.

Reconeixement als caixers amb 25 anys a la qualcada.

A l’Auditori es va presentar també el número 42 de la publicació dels Premis Literaris Francesc d’Albranca 2024, i es va fer un reconeixement als caixers que compliran 25 anys participant en la qualcada, Antonio Coll Seguí i Pedro Juan Pons Allés.

Per altra banda, com s’havia anunciat dies abans, el XII Concurs de Paelles i el VII Premi Joan López Casasnovas de codolades que s’havia de celebrar ahir a la plaça d’Espanya, es va ajornar a l’1 de febrer per culpa del mal temps.