Sant Joan ja mos espera

per refer ses tradicions, p'ro amb ses massificacions vessarem per sa vorera, que ara, amb tanta naviliera, desbordam ses previsions, vam si, com sa carretera, as port hi haurà retencions.





Menorca per fer progrés s'ha volgut fer massa gran, ses masses venen i van fa massa anys que és un excés, en s'estiu massa estrangers i, en arribar sant Joan, som massa santjoaners.