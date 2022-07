Mos explica es què i es com,

tot mos ho dona entenent, p'ro hi ha aquell que és diferent que amb es consum no té nom, si d'aigua n'hi ha un poc perhom, es gran consumidor, atent, lo que estalvia sa gent ell ho gasta per tothom.





A ningú farem esquiu si ara no feim lo que toca, lo important és fer patxoca i així acabar bé s'estiu, que s'hivern és poc actiu: l'Imserso d'aigua en beu poca.