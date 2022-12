Actos y celebraciones Fiestas Navideñas 2022

Después de la tempestad viene la calma, este refrán anima a ser optimistas cuando las circunstancias son adversas, al afirmar que pueden cambiar rápidamente y pasar a una situación favorable en poco tiempo…Para mi, apreciado lector, estas fiestas Navideñas han empezado favorablemente, en salud, celebraciones y actos solidarios.

Sentado en la terraza de Sa Granja, con mi amigo personal Juanito Zaca, entre las personas que se pararon para saludarnos, uno particularmente me preguntó: José, cuando trabajabas de bancario tenías dedicación exclusiva a tu entidad financiera ¿correcto? contestación mía, ¡of course! pero, en la actualidad veo que estás mas liado que en tu época profesional ¿con quién colaboras?.. le puntualizo que no estoy más liado, si no, entretenido es mas correcto...con es Diari-MENORCA, con la cadena radiofónica de COPE y con los voluntarios de la Isla del Rey, encantado de ser colaborador de ellos...y por muchos años, hasta que quieran prescindir de mis “servicios”.

Cope Menorca, organizó la comida de Navidad este mes de Diciembre, en el restaurante de Ses Voltes de Ciutadella, asistiendo dieciséis de sus colaboradores, el director de Cope-Balear Xavi Bonet, Magdalena Garí, responsable de las finanzas de la Cadena y el equipo menorquín, Paquita Marqués y Miquel Angel Pons, estuve emocionado compartir la celebración con todos ellos...Enhorabuena señor Carrasco, por el ágape servido. ¡Bien!

Los Voluntarios de la Isla del Rey, el pasado 17 del presente mes, celebramos la comida Navideña, en el restaurante del Hipódromo, asistiendo unas noventa personas, entre voluntarios, familiares, amigos y colaboradores de la Fundación Hospital de la Isla del Rey...habíamos recogido regalos para sortear al final de la comida, de varias empresas como Aeroclub, Charcutería Ca n´Aurelia, Es Bosc, Didasko, Gasolinera Mitjan Lloc/Aeropuerto, Carlos Vidal, Floristería Es Bonsais, Comercial Catchot, Ses Bruixes, Santa Ponsa, Estética Lynda, Jaime Mascaró, Optica Mir, Panadería Joan Carretero, De Vins, Casa M., El Paladar, Viajes Magón, Artiem, Hauser&Wirth, Frutas i verdures Caimaris-Villalonga, Destilería Xoriguer, Bodegas Binifadet y otros…. Vatuadell cent llamps, lo tengo que manifestar porque estuve encantado, me tocó una estancia en el Hotel Audax, cena, alojamiento, desayuno y circuito termal, para dos personas, por supuesto mi esposa encantada...Al recoger el premio, clamor popular de tongo, tongo, yo como si no iba conmigo y a esperar que nuestro hotel preferido abra sus puertas el próximo año, si Diós quiere. ¡Bien!

Después de dos años, en stand by, la comunidad educativa del Colegio de Sant Josep, de Mahón, organizó el pasado domingo día 18 el tradicional Belén Viviente, este proyecto empezó el año 1981, teniendo continuidad año tras año, gracias a la implicación de los alumnos, el profesorado, las monjas y las familias...Apreciado lector, todos mis seis nietos, en su día participaron y participan, como protagonistas, emocionando particularmente a sus abuelos...Este año estuve viendo el Argentina – Francia, pasando olimpicamente de la tanda de penaltis, para asistir a ca Ses Monjes. Felicitaciones a los organizadores y especialmente a los aficionados al futbol, dejándolo de ver para dar vida al Belén Viviente...¡Muy bien!

Este pasado jueves el Diari-MENORCA, organizó un encuentro con los colaboradores y articulistas, de este medio de comunicación, para celebrar que cumple un año mas y desear que el próximo 2023, sea mejor si es posible; el editor Josep Pons Fraga, comento que la “plantilla” de colaboradores son mas de sesenta, asistiendo un total de mas de cuarenta, también intervino el director Josep Bagur, también estaban el subdirector Miquel Fèlix, el redactor jefe Pep Mir, la gerente Meri Pascual, la directora de negocios Reyes Rico, asi como personal de la redacción. ….Sorpresa personal inesperada en dicho encuentro, se me reconoció la implicación que tengo como colaborador leal, desde el año 2006, con mi primer artículo mochilero, estuve muy emocionado y acompañado con mi esposa Ángeles...Felicitaciones a otros dos galardonados, Carlos Torrent y Marcos Segui. ¡Bien, por muchos años!

También quiero felicitar a los organizadores de la Casita Solidaria de na Gracia i en Sebastià, ubicada en la plaza de la Parroquia de Santa Maria, de Mahón, donde los pequeños depositan un donativo y reciben unos regalos...¡Bien!

La parroquia de Santa Maria, también ha montado su Belen en el patio trasero, siendo visitando constantemente. ¡Bien!

Este año la parroquia de Sant Francesc, de Mahón, luce una nueva figura den Bernat, que como hace muchos años, seguirá repartiendo caramelos y regalos a las personas, que depositan un donativo para el mantenimiento de dicha parroquia...La figura ha sido confeccionada por el artista geganter Victor Pons Arnau...¡Bien por la parroquia y el artista!

Apreciados lectores, os deseo felices Navidades, con salud y alegría… Y un próspero año 2023.

José Barber Allés

Mochilero

