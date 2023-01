Pasos de peatones y pasos de ciclistas en la Vía Ronda de Mahón

Hace unos días A.E. me remite un emilio con comentarios y fotos del tema que desarrollamos a duo, cuya amistad nos viene de hace un «par» de años, vatuadell cent llamps, o sea, un «par» como se expresan en Mallorca, pueden ser varios no dos. El texto es el siguiente: «En casi todos los encuentros entre la acera para peatones y el nuevo carril bici de Via Ronda, se da la circunstancia que no se ha tenido en cuenta que el peatón debe tener prioridad,

Sería aconsejable que se buscase una solución para paliar los posibles accidentes entre peatones y bicicletas o patinetes. La mayoría de estos vehículos no tienen seguro por lo que si se produce un accidente lo más probable es que no asuman su responsabilidad. Hace unos cuarenta años, los propietarios de las bicicletas estaban obligados a matricularlas pero dejó de ser obligación. No estaría mal que el Ayuntamiento recuperase este requisito y de paso exigir un seguro de responsabilidad civil por los posibles daños causados. Es de agradecer que donde el carril bici atraviesa la carretera de San Clemente para enlazar con el sinuoso carril del aeropuerto, hayan instalado un foco que ilumina este paso. Creo que a la población le gustaría, que estos focos se instalaran en todos los pasos de peatones de la ciudad.» (sic) ¡Bien! Apreciado amigo A., hemos comentado este mismo jueves in situ en la misma Vía Ronda, de nuestra ciudad, tu recomendación sobre los pasos de peatones/ciclistas y he recordado, que con fecha 20 de Julio del año 2019, en mi sección mochilera del Diari-MENORCA publicaba lo siguiente: «El pasado lunes, el Diari Menorca, nos informaba de un accidente ocurrido en Vía de Ronda de Mahón, un coche había atropellado a un peatón que cruzaba la calle por un lugar no habilitado para hacerlo y el vehículo le arrolló...Por desgracia esta persona falleció este pasado jueves. A consecuencia de esta información, varios lectores seguidores de mi sección mochilera, me han recordado el artículo mío, publicado el 11 de Noviembre del año 2017, titulado <>...creo interesante un copiar y pegar, una parte del mismo: «Nuestras ciudades o pueblos, sin excepción alguna, están dotadas por unas vías llamadas paso de peatones o de cebra, cuyo último nombre le viene dado por estos simpáticos animales cuadrúpedos provistos de rayas blancas, se trata de la parte del itinerario peatonal que cruza la calzada de circulación; la condición de peatón ha sido y es prioritaria frente a los vehículos de tracción mecánica…Un tramo de la Vía de Ronda, en concreto la avenida de Francesc Femenías, entre las rotondas del Cementerio Municipal y la calle Borja Moll, que da acceso al Colegio Verge del Carme, solamente existen dos pasos de peatones, cada uno a pocos metros de dichas rotondas. Se trata de una de las vías de doble circulación con una mediana central, con un alto volumen de tráfico de vehículos; el aparcamiento en la zona de los comercios, viviendas, o sea, en los números pares, es verdaderamente complicado poder aparcar ya que hay un overbooking, permanente, en la otra acera tienes menos dificultades para poder estacionar tu vehículo, pero, vatuadell cent llamps, la dificultad la tienes si quieres cruzar esta vía, llamada popularmente del colesterol, ya que los dos únicos pasos de peatones, son los mencionados con anterioridad, la distancia es del carajo. Debido a la gran distancia que existe entre los dos únicos pasos de cebra, podemos ver más de un peatón, cruzar dicha vía de circulación, no usando los pasos de peatones pertinentes, jugándose el pellejo, para acceder a los comercios, viviendas o viceversa, así como algún perrito con su amo, ya que en la zona de enfrente no urbanizada, detrás del cementerio, existe un pipican, el cual suele estar muy concurrido. Lo más chocante del tema, es que en su día las aceras se prepararon para tener varios pasos de cebra, con bajadas y subidas para los discapacitados con sillas de ruedas, señores de Dalt la Sala, solamente falta el pintado cebra y señales indicadoras, para facilitar a los peatones cruzar de lado a lado… Más de un conductor no estará de acuerdo con nuestra reivindicación, pero hay que favorecer al peatón versus los vehículos, por cierto aplaudimos a la Policía Local, cuando instala el radar de vez en cuando, para controlar la velocidad permitida…uno de fijo feria seny, caña económica al infractor, que una vez te han sacado el billetaje, cuando vuelves a pasar por el mismo sitio, levantas el pié del acelerador...Teniendo en cuenta que la distancia entre los dos pasos de peatones es de 600 metros lineales, una solución podría ser instalar uno, como mínimo, entre los dos existentes controlado por un semáforo que lo activara el peatón que necesitara cruzar, cosa que en otras ciudades funciona perfectamente, por ejemplo en el Paseo Marítimo de Palma de Mallorca.» Pienso que es necesaria una aclaración de parte de los responsables, sobre este «matrimonio» pasos de peatones y pasos de ciclistas, los ciudadanos lo agradeceran…También recordarles la necesidad del nuevo paso de peatones en frente del pipican...evitaríamos que el amigo del hombre y su dueño se la juegue, como hacen la mayoría. Por cierto la instalación de unos radares fijos en el tramo mencionado de Vía Ronda, ha sido un éxito, ya que la mayoría de conductores cumplen con los limites de velocidad. ¡Bien! José Barber Allés Mochilero josebarberalles@gmail.com