Ja sabem que tot torna vell amb el temps, volguem o no, tot es va deteriorant, com noltros mateixos, que també. El Camí de Cavalls, a més d’aquest mal d’envellir està molt descuidat i amb trams quasi intransitables. I el fet que aquest CdC estigui així emperò, tan descuidat, tampoc ara no ho hem de fer pagar als qui hi circulam en ell (les persones) ja sigui a peu, en bicicleta o a cavall, perquè tampoc no ha de ser com una peça de museu.

Culpables idò? Sí, el Consell. El CIMe. s’hauria de posar ja d’una vegada mans a l’obra per arranjar completament aquesta fabulosa via de circumval·lació magnífica que té Menorca. El CdC a part que des d’un principi ja es va refer o senyalitzar com a tal a molts trams que de camí ni en tenia ni n’ havia tingut res mai, el què idò s’hauria de fer ara és precisament modificar en la mesura que fos possible totes aquelles mancances que de fa ja molts anys s’haurien d’haver arranjat, perquè dotacions econòmiques per a fer-ho n’hi ha, no ens enganyem.