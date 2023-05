El passat 10 de maig, CCOO, UGT, CEOE i Cepyme van signar el cinquè «Acuerdo para el Empleo y la Negociacion Colectiva» (AENC). Aquest document ve a ser una mena de manual d’instruccions que els sindicats i les patronals donen com a guia per les negociacions dels diferents convenis col·lectius de l’Estat espanyol, aquest acord porta recomanacions que precaritzen els llocs de feina, que no tenen perspectiva feminista i que animen a la privatització de la salut de la població activa a través de les mútues, és del que ens alerten els sindicats combatius ELA, CIG, CGT i CNT. Segons ens conta la periodista Gessami Forner, en el seu article de l’Asaltodiario.com.

A les pàgines 17 i 18 referent a les baixes laborals per contingències comunes - quan emmalaltim per una causa aliena al treball- s’estableixen unes línies d’actuació que obren la porta a la privatització de la salut de la població activa, començant per la traumatologia: «Las organizaciones signatarias instamos a las administraciones con competencias en la materia a desarrollar convenios con dichas mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnosticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico».

És a dir, i perquè ho entenguem tothom, volen començar a privatitzar les baixes laborals per accidents que es tenguin fora del lloc de feina, cosa que ara per ara ens atén la Seguretat Social, llevat de si és un accident amb cotxe, que aquests ja els tenen privatitzats fa estona i ningú ha dit res, és una qüestió molt greu, que en tost d’invertir més en el desenvolupament del sistema públic sanitari, es prengui el camí de la privatització, desviant competències que avui assumeix la sanitat pública al sistema privat. Açò que ho proposin les Patronals, es pot entendre, però que els sindicats de CCOO i UGT amb la connivència del PSOE no és presentable, és inadmissible que el partit que té la part majoritària en el Govern de l’Estat espanyol i que sempre ens diu que són l’Esquerra accepti aquestes propostes i tengui un ministre com és el Sr. Escrivà, que les vulgui posar a la pràctica. Jo supòs que està fent aquests moviments privacionistes, perquè sap que si el seu soci de Govern no ho accepta, tindrà el suport del PP, que quan es tracta d’afavorir a les grans empreses, sempre troben el moment per posar-se d’acord, li diuen «sentido de Estado».

El pròxim dia 25 de maig, a Madrid i a totes les localitats del país que ho vulguin fer, farem una concentració en defensa de tot allò públic, també per la sanitat pública i com no per les pensions, que les més baixes siguin de 1.080 euros, aquí a les Illes Balears i serem presents a Ciutadella a les 12 aquí mateix, plaça de la Catedral i seguirem dient al Govern que tenim que «Governi qui governi les pensions i els nostres drets defensarem».