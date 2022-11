El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Ciutadella, que se empezó a redactar en el anterior mandato 2015-2019, prevé destinar el 30 por ciento de las zonas de crecimiento a vivienda social. Pero, al mismo tiempo, no especifica parcelas concretas, lo que, en la práctica, significa que, al no concretar su ubicación, el municipio no contará con vivienda protegida hasta que propietarios o promotores impulsen estos futuros desarrollos urbanos en el suelo calificado como residencial. Cabe también la posibilidad de que el Ayuntamiento actúe de forma subsidiaria. Todo ello supone que Ciutadella no podrá ceder terrenos al Ibavi para edificar vivienda protegida. El municipio de poniente y el de Ferreries registran un gran déficit de estos pisos. En Ciutadella la última promoción se ejecutó en 2008 en la calle Ciutat d’Oristano. Al mismo tiempo, la alcaldesa Joana Gomila, en la recta final de este mandato, solicita al Consell y al Govern que adquieran terrenos, pisos de la Sareb o promociones de pisos inacabados. El Ayuntamiento debe tener un papel más proactivo, acabar la revisión del planeamiento urbanístico municipal e incluir previsiones de suelo destinado a vivienda protegida.