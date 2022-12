El Govern ha previsto invertir 1.219 millones de euros en 2023. Esta es la cantidad que ha incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos que ahora ha de debatir y aprobar el Parlament. Es una previsión para el próximo año. Durante el 2022 ha ejecutado, hasta noviembre, el 45 por cien de las inversiones que había proyectado. En los Presupuestos de este año incluyó inversiones por valor de 994 millones, pero hasta ahora sólo ha gastado 446, o sea, menos de la mitad. Desde la Conselleria de Hacienda atribuyen esta baja cifra inversora al ‘efecto distorsionador’ de los fondos europeos. Este año aparecen 380 millones por este concepto, pero al ser una partida plurinanual se va ejecutando en distintos ejercicios. Los ciudadanos reclaman eficacia y agilidad a las administraciones. No es admisible que haya proyectos que aparezcan desde hace años en las cuentas públicas, pero no se acaban materializando. Por ejemplo, el Centro de FP de Hostelería en Ciutadella, la nueva escuela de Es Mercadal, la retirada de los lodos contaminados en la depuradora de Ferreries y, también, la historia interminable del Conservatorio de Música. Las cautelas y controles no pueden demorar las actuaciones públicas.