El plan director del Llatzeret está aprobado desde 2020. Incluye numerosas acciones que aún no se han ejecutado. Por su relevancia destaca la rehabilitación y explotación de su uso turístico de los edificios principales. El anterior gobierno insular, formado por PSOE, Més y Podemos, redactó los pliegos para licitar el concurso, pero finalmente no se llegaron a publicar por los desacuerdos entre estas tres formaciones. En mayo del año pasado, cuando el Llatzeret se abrió a la actividad pública, aún no se había definido su uso turístico, que -según lo anunciado entonces- debería suponer la principal fuente de ingresos para conseguir el objetivo de la autofinanciación.

En una primera valoración, elaborada cuando se redactó el plan director de usos, se fijó en 3,5 millones de euros la inversión necesaria para rehabilitar los edificios que acogerán el restaurante y tendrán uso turístico residencial. Una cantidad que debe ser revisada y actualizada. Estas instalaciones, que fueron transferidas en 2015 al Consell de Menorca, han de acoger también actividades culturales, formativas y recreativas. Dinamizar y aprovechar el Llatzeret es un gran reto para el equipo de gobierno de Dolfo Vilafranca.