Sant Joan ha tornat a ser una festa espectacular. El balanç és millor del que era previsible per la massificació més intensa que mai s’havia produït. La prova d’estrés ha quedat superada.

Haurem d’assumir que ja és una festa balear i no local o insular. Ciutadella de Menorca és, durant les festes, una ciutat de Mallorca. Com ja va dir la batlessa, Joana Gomila, la massificació ha vingut per quedar-se i s’ha d’actuar en conseqüència.

L’aplicació del pla de seguretat ha funcionat prou bé. Els filtres han reduït el risc als actes on s’han pogut aplicar, com el Primer Toc, el Caragol des Born o as Pla, tot i el disgust de persones de Ciutadella que es van quedar fora. La discriminació positiva a favor dels ciutadellencs és un tema que s’ha d’afrontar. Ningú s’hauria de sentir expulsat de la festa.

Molts dels joves que venen a Ciutadella a fer la festa de fi de curs es cansen d’anar darrere de la qualcada i al final acaben de juerga as Pla, a una platja o ves a saber on. No és mala idea la proposta dels voluntaris de Sant Joan d’oferir ofertes lúdiques alternatives com antídot a la massificació dels actes tradicionals.

Dos moments de la festa estan en perill. Els forasters s’han apropiat de les avellanes. Ja no és una festa amable, en què hi puguin participar els fiets i fietes. És una guerra, cada dia més gamberra. Es podria suspendre i la festa hi sortiria a guanyar. I ses carotes. Una pena d’matges de baralles que aturen els jocs. Veure com la gent es dona bufetades pot ser un espectacle, però no té gaire de festiu. I que a un cavaller li prenguin una carota sencera del braç és un avís.

As Pla hi ha dues coses que crec que s’han de destacar positivament. La música de la Banda Municipal, capaç de crear moments únics. I la qualitat del directe d’IB3, per les imatges espectaculars i la professionalitat de Cristina Bugallo en la conducció.

La Junta de Caixers també té feina per fer i coses a millorar. L’any que ve serà una nova oportunitat per a una festa que no ha de morir d’èxit.