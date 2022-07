De tant en tant hi ha situacions que no s’entenen i com que «no en sabem de la missa la meitat», no es tracta d’assenyalar culpables, sinó de posar les coses al seu lloc i procurar que pel bé dels damnificats no tornin a succeir.

Anem a pams. El 05/02/2022 apareixia la magnífica notícia de la creació per la Federació de Futbol, d’una competició entre illes en la categoria Cadet similar a la Lliga Nacional Juvenil i se’n donaven detalls: 12 clubs per Mallorca, 2 per Menorca i 2 per Eivissa. El secretari Manolo Bosch, feia declaracions on relatava les bondats de la novadora competició.

Mes i mig mes tard, el 23-5 la notícia era ampliada i es deia que el projecte de la FFIB tenia el suport de la Conselleria d’Esports del Govern. Pareixia que tot estava aclarit i es donava per feta la participació dels nostres campió i sub campió, CE Alaior i C.D. Menorca.

La competició nova de trinca era vista amb bons ulls i com és lògic, il·lusionava especialment als clubs ascendits i als joves futbolistes infantils de segon any i cadets sub-16 més destacats, que podrien formar-ne part de les seves plantilles.

Ara tens que el 16-6-2022 sense tenir coneixement de cap obstacle previ, pensant que tot estava emparaulat i havent començat els clubs a planificar la propera campanya, la Junta Insular de Menorca informa que el Govern balear no es fa càrrec de la subvenció per al transport aeri i en conseqüència, la competició no es podrà estrenar.

Per la seva part la FFIB confirma que en una reunió entre el president Miguel Bestard i Carles Gonyalons -director general d’Esports- aquest els ha comunicat que no hi ha partida pressupostària per a la flamant competició. El fet de ser categoria d’edat escolar també hauria estat un obstacle en les negociacions.

Així doncs, podem demanar-nos: algú es va precipitar donant les coses per fetes i propagant la primícia abans d’hora, quan faltava el més important, els doblers? O potser va pensar com a forma de pressió, que donant la notícia de la creació del nou format, el Govern no s’atreviria després a negar-ne el finançament?

És clar que altres gestions entre els mateixos interlocutors s’han fet de manera diferent, sense alterar l’ordre natural de les coses, fent només públics els acords quan estaven lligats i ben fermats. Per exemple, el 2018 es va aprovar en l’assemblea de la Federació, que els equips podrien ser mixtes fins la categoria cadet. En aquell cas, la proposta -en la que s’havia dialogat i fet feina durant mesos- va ser conjunta amb la Conselleria, donant via lliure a l’acord.

El fer-se arrere i no poder jugar-se la Divisió Nacional Cadet, ha tingut uns efectes col·laterals provocant un trastorn a progenitors i futbolistes, que considerant com una oportunitat el jugar en aquesta divisió, van comunicar al seu equip la decisió d’abandonar-lo.

Per altra part, els clubs havien contactat amb entrenadors i posat la maquinària de captació dels millors jugadors/res en marxa, amb converses amb pares, reunions per explicar el projecte de l’equip i del club. En definitiva feina feta que pel canvi d’escenari acaba amb la sensació de pèrdua de temps.

Lògicament, qui ha rebut el cop amb contundència són els que havien de ser els màxims beneficiaris, els joves futbolistes, que han vist com s’esvaïa l’il·lusionat projecte. Així fan el retret, «ens van dir una cosa i ara és que no».

Per descomptat que com adolescents són bons de conformar i en pocs dies es resignaran, ara bé, tan exigents que som amb ells i en conclusió hauran començat a entendre com d’enredat i imperfecte pot ser el món dels adults.