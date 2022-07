Aquest estiu, Menorca està plena de turistes, com sempre, i d’actes culturals i musicals, més que mai. L’agenda bull d’activitats. Mercats, nits temàtiques, festivals de música, exposicions d’art. Els pobles competeixen, alguns, per atraure els residents i els turistes. L’Ajuntament de Maó empeny per donar vida al centre i animar el port. El de Ciutadella no té tanta iniciativa perquè ja hi ha molta gent que anima la ciutat al marge de les institucions. Alaior ha multiplicat les seves propostes, des de les candeles a les coses polides. Tots dediquen una gran quantitat d’esforços a potenciar l’oferta cultural i d’oci.

I les iniciatives privades que aprofiten que l’Illa està de moda per posar en marxa noves aventures, destinades més als visitants que no als residents, que també tenen l’aportunitat d’aprofitar-les. Com el Menorca Music Festival des Mercadal, que s’estrena dimarts, o el Lazareto Festival que ja està en marxa. Ja s’ha vist que aquest darrer representa una aposta difícil de gestionar. Més de 2.000 persones a cada concert, durant deu dies seguits, traslladades en barca fins al Llatzeret, amb servei de cuina amb xefs Michelin, a un espai públic tan fantàstic com poc preparat és un repte d’alt risc. Un espai públic del Consell cedit de franc. Alguna cosa han de dir els responsables de la nostra primera institució de com es gestiona una instal·lació com aquesta. Crec que el que es nota a faltar és una feina de coordinació de l’oferta cultural. Esteim acostumats al fet que institucions públiques i particulars cadascú fa la seva guerra. Es preparen activitats i agendes sense mirar què fa el vesí. Es comparteixen molt porques sinergies. Es volen impulsar projectes sense fer-ne el seguiment. Correspondria al Consell exercir un paper de coordinació, perquè valdria la pena aprofitar tota aquesta energia cultural de l’estiu amb un poc més de coherència i criteri.