Semblava una broma de mal gust, però no ho ha estat. Es president des Govern, Pedro Sánchez, va comparèixer divendres passat en roda de premsa -sense corbata i amb es pin de sa perversa i globalista Agenda 2030- per informar a tota sa ciutadania que havia demanat as seus ministres i demés responsables públics que no emprassin corbata en s’estiu, ja que aquest gest contribueix -diu ell- a s’estalvi energètic. De pas, va tenir sa barra de demanar as sector privat que faci lo mateix en s’estiu: «No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y lo he pedido a todos los ministros y a todos los responsables públicos. Y al sector privado, que cuando no sea necesario no utilicen la corbata y así todos ahorraremos».

L’any 2011, s’exministre d’Indústria Miguel Sebastián -un d’aquells qui l’any passat exigien fer sa vida impossible a ses persones no inoculades contra sa Covid- ja va protagonitzar un ridícul similar discutint amb en José Bono des de sa tribuna des Congrés des Diputats defensant que no duguessin corbata per no «despilfarrar» energia. Despús-ahir, es portaveu des Govern, Iago Negeruela, va treure pit d’aquesta gran mesura estrella de Pedro Sánchez afirmant en roda de premsa en es Consolat de la Mar que «Este Govern ha sido precursor en no llevar corbata». Sense dubte, tots es ciutadans balears hem notat econòmicament es gran estalvi energètic que hem aconseguit gràcies a que es consellers des Govern balear no duen corbata, ¿o no? ¡Bravo! ¡Sort d’ells tenim! Pedro Sánchez i Iago Negueruela se’n foten des ciutadans a la cara quan mos diuen que sense corbata mos estan ajudant a estalviar. Només aquí a Balears, s’actual Govern des Pacte ha incrementat des de 2019 un 40 per cent es nombre d’assessors i alts càrrecs, passant de 119 a 149 càrrecs de confiança. Només es cost des 20 nous assessors suposa 600.000 euros anuals. Mentres el PSOE se’n fot des ciutadans amb sa corbata i s’aire acondicionat, Francina Armengol ha augmentat en 650 millons d’euros sa despesa pública en personal des Govern balear en només set anyets. Balears ja és oficialment es major infern fiscal d’Espanya amb una pressió fiscal des 39% que hem de patir es ciutadans baleàrics mentres socialistes, catalanistes i podemites despilfarren cada vegada més millons d’euros. Però recorda que sa culpa és teua si dus corbata, si empres sa furgoneta per anar a fer feina, o si vols dormir amb s’aire acondicionat. ¿Fins quan aguantarem aquesta dictadura globalista contra sa classe mitja? Ja està bé sa broma.