És

sorprenent veure la facilitat amb què Consell i Govern fitxen nous assessors per als seus departaments, com a càrrecs eventuals o a cop de contractes menors, mentre que serveis essencials que presta l’Administració General de l’Estat a l’Illa estan instal·lats en la precarietat. No tenen estructura, personal ni pressupost suficient. El darrer cas que hem conegut afecta la Demarcació de Costes, que només disposa de dos inspectors per vigilar els 200 quilòmetres de litoral menorquí. Una situació que es repeteix a la resta de les Illes.

Així es comencen a entendre coses com que una empresa sense llicència i que és morosa de l’administració hagi pogut llogar les seves barques al riu de Cala Galdana tota la temporada com si res, fent la competència deslleial a qui sí compleix les normes i omplint-se les butxaques sense cap mirament. Mentrestant, l’administració es tira la pilota d’un despatx a l’altre per no assumir la seva responsabilitat, que no és altra que anar fins allà, requisar les barques i interposar la denúncia corresponent. Que per açò tenen a la seva disposició la Policia i la Guàrdia Civil.

Aquesta deixadesa de funcions fa que sorgeixin preguntes. Hi ha algun tipus de connivència entre els infractors i els responsables de l’administració que permeten aquesta situació? No actuen perquè van desbordats de feina o és una qüestió d’incompetència? Arremangar-se i sortir a la caça de l’infractor no és un plat de bon gust per a ningú, sigui polític o funcionari, però qui té la responsabilitat d’actuar ho ha de fer. Apel·lar a la responsabilitat individual serveix de poc quan es mescla la falta d’escrúpols amb negocis molt lucratius.

No sé si el traspàs de les competències de Costes a la Comunitat Autònoma evitarà situacions com aquesta, si serà més fàcil reforçar el servei. Però no pot continuar passant que un cap de setmana d’agost hi hagi dotze caps de premsa de guàrdia a les diferents conselleries del Govern mentre Menorca té només dos inspectors per vigilar la costa durant tot l’any.