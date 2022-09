Es ciutadellenc Udi Carrasco és un regidor feiner, discret i constant. Gràcies a sa seua feina, mos n’hem entemut que s’Ajuntament de Ciutadella lloga cada any un depòsit de vehicles per valor de 39.000 euros quan teòricament devora sa Policia local es consistori disposa d’una parcel·la que se podria adequar a aquesta necessitat perquè fos un depòsit de vehicles municipal.

Segons ha explicat Carrasco, regidor de Ciutadans al MENORCA «Es Diari», l’any 2020 s’alcaldessa va decidir llogar una nau industrial per destinar-la com a depòsit de vehicles retirats per sa grua assegurant que s’Ajuntament no disposava de cap altra opció. Però resulta que no era així, ja que fa anys que aquesta parcel·la municipal suvora sa policia està en desús i s’hagués pogut aprofitar com a depòsit.

Ara ja no podem recuperar es 117.000 € de tots es ciutadellencs que s’hauran gastat inútilment en un depòsit de vehicles quan ja en teníem un, però encara hi és a temps s’equip de govern de corregir s’errada i avançar una bona quantitat de doblers cada any per ses arques públiques.

¿Seran capaços PSM, PSOE i GxC de reconèixer s’error de llogar un depòsit de vehicles quan ja teníem una parcel·la municipal? Veurem. Mentrestant, Udi Carrasco ja ha fet un bon servei as poble de Ciutadella. Pot semblar que no rallam de cap fortuna, però bons són 39.000 € anuals si els avançam tots es ciutadellencs. No necessitam llogar depòsits de més. De gota en gota s’omple sa bota.