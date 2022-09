A partir del próximo martes se podrán adquirir los viajes del Imserso para la temporada 2022-2023, según la oferta que acaba de publicar Turismo Social, el turoperador de Ávoris Corporación Empresarial encargado de gestionar este paquete vacacional para la tercera edad.

Cuando falta menos de una semana para que arranque la comercialización, los viajes del Imserso peligran en Menorca.

Ninguno de los tres grupos hoteleros menorquines, que han venido participando en esta iniciativa, ha firmado con Mundiplan. En el conjunto de Balears -mientras el director ejecutivo de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer, proclama, muy alegre, que la temporada turística de este año es «para recordar»- una parte importante de los hoteles que acogían a los usuarios del Imserso ya han renunciado al programa de esta temporada.

Rechazan los bajos precios que les ofrece el Ministerio de Derechos Sociales por el fuerte incremento de costes provocado por una inflación que no da tregua. Denuncian que este turismo no es rentable y les lleva a pérdidas, porque los 23 euros que paga el Imserso por cliente/día no cubren los gastos. Pensión completa con agua y vino -bufé en desayuno, almuerzo y cena-, música cada día, minibares, wifi y hasta el fútbol. Y en esos 23 euros ya está incluido el IVA.

Desde hace semanas la Asociación Hotelera de Menorca advierte que la Isla quedará este invierno sin turismo social. Estamos hablando de 5.000 plazas y 80.000 pernoctaciones con una repercusión que impacta más allá del sector de alojamiento, porque también afecta a empresas de transporte locales que realizan las excursiones y siguen cubriendo los trayectos regulares en las zonas turísticas; comercios, bares y restaurantes.

Como explica Luis Casals, presidente de Ashome, el turismo sénior cumple una función social y mantiene puestos de trabajo. Si este invierno Menorca queda sin turismo del Imserso, ¿a quién pedimos explicaciones?