França ha decidit posar la directa per combatre el canvi climàtic en una mesura a mig camí entre regular l’habitatge i limitar el consum energètic. Els pisos que més energia gastin hauran de congelar els preus de lloguer a partir de l’1 de gener de 2023 i quedaran fora del mercat al cap de dos anys, si no s’han renovat. Per tant, pisos o cases amb l’etiqueta G de diagnòstic energètic, la pitjor de totes les certificacions, no podran apujar de moment els preus i al 2025 ja no podran ni llogar-los ni renovar el contracte amb el llogater que tinguin. Els llogaters, a més, podran denunciar els propietaris i exigir les reformes previstes que marca la llei. Es tracta d’una mesura que sorgeix després de l’aprovació que van fer d’una llei per lluitar contra el canvi climàtic i que afecta tots els àmbits de la societat, des dels serveis públics, l’educació, urbanisme, transport i un llarg etcètera. Els francesos van a per totes amb un pla molt ambiciós que passar per millorar l’aïllament energètic de les llars, l’excés d’embalatges, incloure menús vegetarians a les escoles o fins i tot, reduir el formigó d’obres i carrers.

Si algú tenia dubtes de si les coses estan començant a canviar aquest segle, ho pot veure amb aquest exemple en una mesura d’impacte que busca beneficiar el planeta i ens hauria de beneficiar a tots. La transició cap a aquest nou model implicarà un esforç col·lectiu que s’haurà de fer amb la complicitat de les administracions però on també cadascú haurà de rascar-se la butxaca, ja es veu. Això si, mentre una part del món estarà fent els deures, països com Emirats Àrabs seguiran amb unes pistes d’esquí indoor i estadis de futbol amb aire condicionat.