El Govern ha aprovat el projecte de pressupostos de l’Estat per al 2023 en el Consell de Ministres d’aquest dimarts. El PGE comptarà amb un augment del 7,6 per cent en comparació amb el 2022, i el 60 per cent es destinarà a pal·liar la gran puja de preus. Segons la responsable d’Hisenda, María Jesús Montero, tenim «la xifra més gran en despesa social mai registrada».

Creixen les pensions un 8,5 per cent amb l’IPC, millores en les partides de sanitat i atenció a la dependència, augment salarial dels funcionaris (3,5 per cent), també en l’atenció a les famílies amb fillets 0-3 anys, ajudes per a cuidadors de persones dependents, propostes d’accés a l’habitatge, i una aportació de recursos a la guardiola de les pensions, per primera vegada en 13 anys. El transport es mantindrà gratuït.

Tot açò serà possible gràcies als fons europeus i a l’augment de la recaptació fiscal pel creixement de l’ocupació, ja que s’esperen crear un milió de llocs de treball més. També implica una pujada fiscal a les classes mitjanes i altes, i a l’impost sobre les grans fortunes.

Em queia la bava escoltant les declaracions dels protagonistes, perquè deien tot allò que sempre havia volgut escoltar: reforçar els pilars de l’Estat de Benestar. Ador el model polític i econòmic amb el qual es cobreixen els drets fonamentals dels ciutadans.

El núvol que amenaçava mals temps ha desaparegut. No sé si és un somni, que l’any qui ve hi ha eleccions, o que l’oposició –ni aquí, ni allà- no existeix.