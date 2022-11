En una entrevista abans de les passades eleccions, la batlessa de Maó Conxa Juanola explicava que els quatre anys d’un mandat municipal es fan curts per complir un programa electoral, per açò aspirava a la reelecció. Les urnes del 2019 van convertir el PSOE en la força més votada, però el pacte amb Ara Maó es va mantenir i avui es veuen els fruits d’aquesta acció de govern. Hi ha, com és lògic, opinions diverses sobre allò que s’ha fet, però no es pot negar que hi ha hagut avanços en la ciutat, sobretot en la construcció d’equipaments i carrers.

A Ciutadella també han passat dos mandats del govern liderat pel PSM, però en aquest cas el balanç és més qüestionable. Ara que s’atraquen les terceres eleccions tornam a sentir parlar d’anuncis, avantprojectes i processos de participació... però les grans obres pendents estan enfora de començar: geriàtric, escola de música, estació d’autobusos, polígon, Es Born, pisos de protecció oficial, jutjats, centre d’FP... la llista d’assignatures pendents tant de l’Ajuntament com de la resta d’administracions és llarga. A la darrera crisi política del Consell, Més per Menorca va acusar els seus socis d’Unides Podem de ser un partit «nul en gestió». D’açò se’n diu veure la palla en els ulls dels altres i no veure la biga en els seus. Molts dels problemes que arrossega Ciutadella venen de la manca d’un Pla General adaptat als nous temps. I aquí també s’ha fallat amb uns terminis eterns. Un dels temes candents, la llista d’espera per a una plaça geriàtrica, s’ha aparcat fins que no sortís la Clínica Juaneda de l’hospital municipal. Però en tost de tenir el projecte redactat i a punt per licitar les obres el mateix dia que quedi buit, ens anuncien que l’any qui ve licitaran la seva redacció i el 2024 ja es veurà qui ho paga i com es fa. Una ampliació que ja s’ha quedat curta abans de començar: faran 26 places noves quan se’n necessiten el triple. A Maó, per exemple, en fan 120.