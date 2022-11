L’any passat es va commemorar el centenari de la fundació del PCE, partit en què vaig militar (com es deia llavors) entre 1975 i 1982. Per commemorar aquest aniversari, des de la Comissió Nacional de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre es va recollir la proposta del PCE de crear un segell commemoratiu il·lustrat amb el que són els símbols històrics d’aquest partit polític: la falç i el martell, estigmatitzats durant el franquisme i encara avui.

Ningú no posa en dubte que el PCE va ser el partit antifranquista per excel·lència, la força que va contribuir al final de la dictadura i que, amb la seva posició, va fer possible la conquesta de la democràcia que coneixem. El segell era una forma de recordar el seu paper històric. No hauria passat res si, en aquestes, no hagués sortit l’associació Abogados Cristianos, que presideix Polonia Castellanos, per demanar que no s’editi el segell commemoratiu. No és la primera aventura que prenen. Ja s’han querellat anteriorment contra la Guàrdia Civil per haver penjat la bandera Lgtbi al seu perfil de Twitter, contra l’Ajuntament de Cádiz, que va haver d’arriar la bandera gai per ordre d’un jutge (deuen saber que Alaior també la penjam, a la bandera?), s’han querellat també contra la ministra d’Educació, Isabel Celáa, contra el col·lectiu Femen; contra el periodista Arcadi Espada (quasi res), contra Willy Toledo (per la cosa de la diversitat), contra la drag queen Borja Casillas, contra l’exrector de la Complutense, José Carrillo.

La jutgessa va admetre a tràmit la denúncia i va decidir la suspensió cautelar de la sortida del segell. Quina una que es va armar! I de quina manera va rebre la jutgessa! Estaria bé repassar l’hemeroteca. Pocs dies després, ja conclòs l’expedient, la mateixa magistrada va decidir que no hi havia cap motiu per prohibir la circulació del segell i que els «abogados cristianos» havien de pagar el que havia costat la tramitació. Aquesta nova resolució ja no va tenir tanta repercussió.

Ara resulta que des de Correus informen que el segell ha tingut un èxit espantós, com deim a Menorca. En dos dies se n’han venut 50.000, ara ja duen 135.000 unitats venudes i creuen que al final, amb noves tirades, seran gairebé quatre-cents mil els segells que es vendran, un èxit que es dona molt poques vegades. Haurem de donar les gràcies a Abogados Cristianos, associació que segons Santiago Mata «El Yunque en España», està connectada a Vox i a la societat secreta El Yunque, per la gran campanya publicitària realitzada.